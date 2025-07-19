Мешканця Луганщини судитимуть за добровільну участь у підрозділі "Росгвардії"

Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України, який у листопаді 2022 року добровільно погодився на пропозицію представників військової адміністрації так званої "лнр" щодо зайняття посади у незаконному окупаційному правоохоронному органі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Його обвинувачують у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

У серпні 2023 року обвинуваченого перевели до підрозділу "Филиала государственного унитарного предприятия "ОХРАНА" Федеральной службы войск Национальной гвардии рф по Ростовской области".

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Досудове розслідування здійснювало Головне слідче управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.