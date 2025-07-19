Мешканця Луганщини судитимуть за добровільну участь у підрозділі "Росгвардії"
Прокурори Офісу генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно громадянина України, який у листопаді 2022 року добровільно погодився на пропозицію представників військової адміністрації так званої "лнр" щодо зайняття посади у незаконному окупаційному правоохоронному органі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Його обвинувачують у колабораційній діяльності (ч. 7 ст. 111-1 КК України).
У серпні 2023 року обвинуваченого перевели до підрозділу "Филиала государственного унитарного предприятия "ОХРАНА" Федеральной службы войск Национальной гвардии рф по Ростовской области".
Досудове розслідування здійснювало Головне слідче управління Нацполіції України за оперативного супроводу Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України.
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