По 15 років отримали шість зрадників, які воювали проти Сил оборони на східному фронті, - СБУ

Ще шістьох зрадників, які воювали проти Сил оборони в Донецькій та Луганській областях, отримали по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Про це повідомили в Службі безпеки України, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, засудженими є місцеві жителі, які вступили до окупаційних угруповань Південного військового округу збройних сил рф.

Четверо з них – у складі 4-ї та 7-ї мотострілецьких бригад агресора захоплювали Сіверськодонецьк, Кремінну та Попасну, а також воювали під Бахмутом.

Серед цих чотирьох засуджених є поплічник рашистів, який отримав тюремний строк після того як вдруге потрапив у полон. Перший раз – у вересні 2022 року, а наступний – після обміну, коли його знову відправили на передову східного напрямку у 2024 році.

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Ще двоє зрадників перебували у лавах 110-ї мотострілецької бригади та 111-го стрілецького полку рф, у складі яких намагалися прорвати оборону ЗСУ на Покровському напрямку.

Так, на підставі зібраних доказів суд визнав зловмисників винними відповідно до вчинених злочинів за чч. 1, 2 ст. 111 (державна зрада) та ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

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