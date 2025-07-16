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Новости Приговоры за государственную измену
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По 15 лет получили шесть предателей, которые воевали против Сил обороны на восточном фронте, - СБУ

Шестеро предателей приговорены к годам

Еще шестерых предателей, которые воевали против Сил обороны в Донецкой и Луганской областях, получили по 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, осужденными являются местные жители, которые вступили в оккупационные группировки Южного военного округа вооруженных сил РФ.

Четверо из них - в составе 4-й и 7-й мотострелковых бригад агрессора захватывали Северодонецк, Кременную и Попасную, а также воевали под Бахмутом.

Среди этих четырех осужденных есть пособник рашистов, который получил тюремный срок после того, как во второй раз попал в плен. Первый раз - в сентябре 2022 года, а следующий - после обмена, когда его снова отправили на передовую восточного направления в 2024 году.

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Еще двое предателей находились в рядах 110-й мотострелковой бригады и 111-го стрелкового полка рф, в составе которых пытались прорвать оборону ВСУ на Покровском направлении.

Так, на основании собранных доказательств суд признал злоумышленников виновными в соответствии с совершенными преступлениями по чч. 1, 2 ст. 111 (государственная измена) и ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины.

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Автор: 

СБУ (20188) Донецкая область (10241) государственная измена (1589) коллаборационизм (893) Луганская область (6525)


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15 рочкiв... То-то нащо та вигрiбна яма, якщо ми з тим лайном будемо возитися 15 рочкiв...
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16.07.2025 18:41 Ответить
А з ними ніхто возитися не буде; на відбудовах працювати будуть. Ну, можна ще на розмінування територій...
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16.07.2025 18:51 Ответить
А на кого залишили кiровоградський урановий руднiк.
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16.07.2025 18:59 Ответить
 
 