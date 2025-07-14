Помогал оккупантам создавать "тюрьму" в Херсоне: предатель приговорен к 14 годам, - ГБР. ФОТОРЕПОРТАЖ

Херсонский городской суд признал виновным в коллаборационной деятельности бывшего заместителя начальника отдела государственного учреждения "Северная исправительная колония №90", приговорив его к 14 годам за решеткой.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, после временной оккупации Херсона мужчина добровольно перешел на сторону врага. При его участии оккупанты создали фейковое пенитенциарное учреждение, функционировавшее по законам рф. Фигурант занял в нем руководящую должность, получал зарплату в рублях, имел разрешение на беспрепятственный проезд блокпостов захватчиков и право ношения оружия.

Кроме того, предатель публично принес присягу на верность РФ и получил российский паспорт.

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После освобождения Херсона он не успел убежать и скрывался в городе. Его задержали сотрудники ГБР совместно с СБУ.

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"Суд признал экс-чиновника виновным по ч. 7 ст. 111-1 УК Украины (коллаборационная деятельность) и назначил наказание в виде 14 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 14 лет и конфискацией всего имущества.

Также решением суда он лишен специального звания - подполковник внутренней службы", - рассказали в ГБР.



