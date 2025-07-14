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Новини Фото Державна зрада Викриття колаборантів
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Допомагав окупантам створювати "тюрму" в Херсоні: зрадника засуджено до 14 років, - ДБР. ФОТОрепортаж

Херсонський міський суд визнав винним у колабораційній діяльності колишнього заступника начальника відділу державної установи "Північна виправна колонія №90", присудивши йому 14 років за ґратами.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, після тимчасової окупації Херсону чоловік добровільно перейшов на бік ворога. За його участі окупанти створили фейкову пенітенціарну установу, що функціонувала за законами рф. Фігурант обійняв у ній керівну посаду, отримував зарплатню в рублях, мав дозвіл на безперешкодний проїзд блокпостів загарбників і право носіння зброї.

Крім того, зрадник публічно склав присягу на вірність рф та отримав російський паспорт.

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Зрадника засуджено до 14 років

Після звільнення Херсону він не встиг втекти та переховувався у місті. Його затримали працівники ДБР спільно з СБУ.

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"Суд визнав експосадовця винним за ч. 7 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність) та призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на 14 років і конфіскацією усього майна.

Також рішенням суду його позбавлено спеціального звання – підполковник внутрішньої служби", - розповіли в ДБР.

Зрадника засуджено до 14 років
Зрадника засуджено до 14 років

Автор: 

Херсон (3503) державна зрада (1733) ДБР (3625) Херсонська область (6009) Херсонський район (454)


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Допомагав окупантам створювати "тюрму"

Чи тюрма була несправжня, чи афтирь мав на увазі щось своє, ставлячи ці лапки.
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14.07.2025 17:15 Відповісти
А навіщо цю потвору тримати. Воно (немаю бажання якось її ідентифікувати) взагалі не має право навідь жити), Під час війни ВОНО таке робило.
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14.07.2025 18:21 Відповісти
Тепер, цього ката Українців, будуть утримувати за рахунок грошей, його жертв????
Стефанчуки+зеленський+ «дивний та ніякий уряд», так і не вносять упродовж 3 років нагальних змін до ККУ щодо зміни покарань за подібні злочини в Україні!
Все, як і з виходом України, з Оттавських угод щодо заборони протипіхотних мін???
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14.07.2025 18:34 Відповісти
 
 