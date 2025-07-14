Допомагав окупантам створювати "тюрму" в Херсоні: зрадника засуджено до 14 років, - ДБР. ФОТОрепортаж
Херсонський міський суд визнав винним у колабораційній діяльності колишнього заступника начальника відділу державної установи "Північна виправна колонія №90", присудивши йому 14 років за ґратами.
Про це повідомляє Державне бюро розслідувань, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, після тимчасової окупації Херсону чоловік добровільно перейшов на бік ворога. За його участі окупанти створили фейкову пенітенціарну установу, що функціонувала за законами рф. Фігурант обійняв у ній керівну посаду, отримував зарплатню в рублях, мав дозвіл на безперешкодний проїзд блокпостів загарбників і право носіння зброї.
Крім того, зрадник публічно склав присягу на вірність рф та отримав російський паспорт.
Після звільнення Херсону він не встиг втекти та переховувався у місті. Його затримали працівники ДБР спільно з СБУ.
"Суд визнав експосадовця винним за ч. 7 ст. 111-1 КК України (колабораційна діяльність) та призначив покарання у вигляді 14 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах на 14 років і конфіскацією усього майна.
Також рішенням суду його позбавлено спеціального звання – підполковник внутрішньої служби", - розповіли в ДБР.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Чи тюрма була несправжня, чи афтирь мав на увазі щось своє, ставлячи ці лапки.
Стефанчуки+зеленський+ «дивний та ніякий уряд», так і не вносять упродовж 3 років нагальних змін до ККУ щодо зміни покарань за подібні злочини в Україні!
Все, як і з виходом України, з Оттавських угод щодо заборони протипіхотних мін???