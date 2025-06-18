Предатель и военный преступник Михаил Грицай уничтожен в оккупированном Бердянске, - ГУР. ФОТОРЕПОРТАЖ
18 июня 2025 года во временно оккупированном Бердянске Запорожской области застрелили коллаборанта, государственного изменника и военного преступника Грицая Михаила Павловича.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, передает Цензор.НЕТ.
Кто такой Михаил Грицай
Как отмечается, Грицай родом из Полтавской области. Проживал в Бердянске. Возглавлял ячейку партии "Социалистическая Украина". После оккупации города в 2022 году добровольно пошел на сотрудничество с российскими захватчиками и получил должность в оккупационной администрации - был так называемым и.о. городского головы и одновременно заместителем по вопросам инфраструктуры, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса.
Де-факто дерибанил государственную собственность в оккупированном Бердянске в интересах московитов.
Причастен к военным преступлениям - терроризировал население оккупированного города, выдавал московитам проукраинских граждан, участвовал в организации застенков на территории Бердянска.
Заочно сообщено о государственной измене
Грицаю заочно сообщено о подозрении в уголовном производстве, открытом 01.04.2022 года по части 2-й статьи 111-й Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
"ГУР МО Украины напоминает: за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие", - отметили в ведомстве.
Це для тих хто кропає тут коментарі - навіщо підозра лєпсу, навіщо царьову.
А отак - не пройшло три роки і ага...
Нехай пам'ятають, скотиняки - нагорода знайде. хероя.
дуже був здивований як "позачергово" відправили до кабZДона зрадника-колаборанта ківу.....
дуже багато знав цей Покидьок...
а різні царьови та маркави(з Одеси) і до сих пір бігають по-московії.....
З квартирників починав, пдр.
Ми прийшли вже, гейя, гойя.
Кров схолоне, буде лятись.
Хтось зависне на гілляці.
Ми прийшли вже, гейя, гойя
не чекали нас тут...
але зрадник мовчав.
За вікном на горісі зеленому
вітер ноги гойдав.
1. Ми сьогодні сюди не запрошені, Не чекали нас тут. Машингвери свої запорошені Нам не випадуть з рук. Приспів: Машингвери, штурмгевери, Відкривай, мерзота, двері! Ми прийшли вже, гейя, гойя. Кров схолоне, буде лятись. Хтось зависне на гілляці. Ми прийшли вже, гейя, гойя. 2. Ми питаєм, можливо, останній раз, Хто боївку продав. Чи не має часом серед смертних вас, Хто запроданцем став? 3. За боївку наварено, змелено, Але зрадник мовчав. За вікном на горісі зеленому Вітер ноги гойдав.
Знову, чекають на портновські «гойдалки» від суддівських ??
Чи вони, уже вчинили, оте прикре самогубство, як Кирпа Кравченко Чечетов…??
"всьо будіт харашо"-подумали різні шуфричі з баканаФФими та кулінічами з богуслаєвими.....
Добре, якщо тренуються.
Гірше, якшо мелюзгою обмежуються.
МОССАД на мінімалках
А всілякі кісєльови, мардани, соловойви і тд охорони не мають (********* хіба має, бо в неї чоловік дупутат). Може їх теж тойво? Це ще легше мабуть!
Дуже сподобалось!!
Може вже пізно?
Всіх знайдемо. Всіх покараємо!