Житель Харьковской области, который помог оккупантам разграбить украинские предприятия, проведет 12 лет за решеткой
Коллаборационист с Харьковщины взял на себя координацию разграбления ряда объектов, среди которых помещения подразделения Национальной гвардии Украины, склады Волчанского мясокомбината и сахарного завода.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
"При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновным 41-летнего мужчину в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Какое наказание назначили коллаборационисту
Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления, сроком на 15 лет, с конфискацией всего имущества.
Как украинец сотрудничал с военными РФ
Прокуроры доказали, что в начале марта 2022 года, когда г. Волчанск уже находился под контролем государства-агрессора, местный житель добровольно помогал вооруженным формированиям РФ.
Он взял на себя координацию разграбления ряда объектов, среди которых помещения подразделения Национальной гвардии Украины, склады Волчанского мясокомбината и сахарного завода в поселке Белый Колодец Чугуевского района.
Добытое в результате этих преступных действий имущество и продукты фигурант передавал военнослужащим рф, а часть продавал местным жителям, наживаясь на ситуации.
После освобождения города ВСУ на территории мясокомбината была зафиксирована масштабная недостача товарно-материальных ценностей. Убытки для предприятия превысили 6 миллионов гривен.
Вину не признал
В судебном заседании мужчина вину не признал.
Обвинительный приговор вынесен Киевским районным судом г. Харькова. Продолжается срок на апелляционное обжалование.
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