Житель Харьковской области, который помог оккупантам разграбить украинские предприятия, проведет 12 лет за решеткой

Коллаборационист с Харьковщины взял на себя координацию разграбления ряда объектов, среди которых помещения подразделения Национальной гвардии Украины, склады Волчанского мясокомбината и сахарного завода.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

"При поддержании публичного обвинения прокурорами Харьковской областной прокуратуры суд признал виновным 41-летнего мужчину в пособничестве государству-агрессору (ч. 1 ст. 111-2 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Какое наказание назначили коллаборационисту

Ему назначили наказание в виде 12 лет лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением функций государства и местного самоуправления, сроком на 15 лет, с конфискацией всего имущества.

Как украинец сотрудничал с военными РФ

Прокуроры доказали, что в начале марта 2022 года, когда г. Волчанск уже находился под контролем государства-агрессора, местный житель добровольно помогал вооруженным формированиям РФ.

Он взял на себя координацию разграбления ряда объектов, среди которых помещения подразделения Национальной гвардии Украины, склады Волчанского мясокомбината и сахарного завода в поселке Белый Колодец Чугуевского района.

Также смотрите: Сотрудничали с оккупантами: в Херсоне задержаны четыре коллаборациониста, - СБУ. ФОТОрепортаж

Добытое в результате этих преступных действий имущество и продукты фигурант передавал военнослужащим рф, а часть продавал местным жителям, наживаясь на ситуации.

После освобождения города ВСУ на территории мясокомбината была зафиксирована масштабная недостача товарно-материальных ценностей. Убытки для предприятия превысили 6 миллионов гривен.

Также читайте: "Сливал" локации Сил обороны врагу: в Николаеве задержали российского информатора

Вину не признал

В судебном заседании мужчина вину не признал.

Обвинительный приговор вынесен Киевским районным судом г. Харькова. Продолжается срок на апелляционное обжалование.