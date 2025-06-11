Мешканець Харківщини, який допоміг окупантам розграбувати українські підприємства, проведе 12 років за ґратами

Колаборант з Харківщини взяв на себе координацію розграбування низки об’єктів, серед яких приміщення підрозділу Національної гвардії України, склади Вовчанського м’ясокомбінату та цукрового заводу.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Харківської обласної прокуратури суд визнав винним 41-річного чоловіка у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України)", - ідеться в повідомленні.

Яке покарання призначили колаборанту

Йому призначили покарання у виді 12 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, повʼязані з виконанням функцій держави та місцевого самоврядування, строком на 15 років, з конфіскацією усього майна.

Як українець співпрацював з військовими РФ

Прокурори довели, що на початку березня 2022 року, коли м. Вовчанськ вже перебувало під контролем держави-агресора, місцевий мешканець добровільно допомагав збройним формуванням рф.

Він взяв на себе координацію розграбування низки об’єктів, серед яких приміщення підрозділу Національної гвардії України, склади Вовчанського м’ясокомбінату та цукрового заводу, що в селищі Білий Колодязь Чугуївського району.

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Здобуте внаслідок цих злочинних дій майно та продукти фігурант передавав військовослужбовцям рф, а частину продавав місцевим мешканцям, наживаючись на ситуації.

Після звільнення міста ЗСУ на території м’ясокомбінату була зафіксована масштабна нестача товарно-матеріальних цінностей. Збитки для підприємства перевищили 6 мільйонів гривень.

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Вину не визнав

У судовому засіданні чоловік вину не визнав.

Обвинувальний вирок винесено Київським районним судом м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.