Соратника Медведчука Тарнашинского отдали России вместе с 70 другими предателями в рамках обмена, - росСМИ. ФОТО
В рамках масштабного обмена пленными по формуле "1000 на 1000" в Россию привезли соратника "кума Путина" и лидера запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука Александра Тарнашинского и бывшего сотрудника СБУ в Луганске Виталия Васильева.
Об этом сообщило российское издание "Важные истории" со ссылкой на сайт проекта "Хочу к своим", передает Цензор.НЕТ.
Александр Тарнашинский
Александр Тарнашинский - политический деятель, соратник Виктора Медведчука и один из лидеров партии "Украинский выбор", основанной Медведчуком.
Тарнашинский, по версии СБУ, по указанию российских спецслужб занимался подготовкой государственного переворота в Украине, который должен был произойти одновременно с российским полномасштабным вторжением.
Он был задержан правоохранителями в мае 2022 года. В 2023 году суд приговорил Тарнашинского к 5 годам лишения свободы.
Виталий Васильев
Виталий Васильев, по данным проекта "Хочу к своим", в 2020 году получил "паспорт ЛНР" и выехал в Луганск, где передал представителю оккупационной "власти" контакты сотрудника СБУ, который, в свою очередь, предоставил информацию о 14 работниках украинской спецслужбы для вербовки.
За это его приговорили к 5 годам лишения свободы.
"Хочу к своим" уточняет, что Васильев жил в Киеве и работал в правоохранительных органах, но его уволили еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.
Согласно данным проекта Миротворец, до 2014 года Васильев был подполковником аналитического отдела УСБУ в Луганске, а в 2014 - активно участвовал в организации "референдума" в городе.
Кроме Тарнашинского и Васильева в списке значатся граждане Украины, которые передавали российским спецслужбам информацию о расположении военных объектов, перемещении украинских войск, а также сотрудничали с оккупационными властями на захваченных Россией территориях.
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А так - амністіія по суті...
"У розшуку перебувають понад 60 тисяч людей. Щодо близько 10 тисяч маємо підтвердження, що вони у полоні. Йдеться як про офіційні підтвердження - від країни-агресорки через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - так і про неофіційні", - розповів він.
СБУ знає, що робить.