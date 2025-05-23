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Новости Фото Обмен пленными Передача России предателей
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Соратника Медведчука Тарнашинского отдали России вместе с 70 другими предателями в рамках обмена, - росСМИ. ФОТО

В рамках масштабного обмена пленными по формуле "1000 на 1000" в Россию привезли соратника "кума Путина" и лидера запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука Александра Тарнашинского и бывшего сотрудника СБУ в Луганске Виталия Васильева.

Об этом сообщило российское издание "Важные истории" со ссылкой на сайт проекта "Хочу к своим", передает Цензор.НЕТ.

Александр Тарнашинский

Александр Тарнашинский - политический деятель, соратник Виктора Медведчука и один из лидеров партии "Украинский выбор", основанной Медведчуком.

Тарнашинский, по версии СБУ, по указанию российских спецслужб занимался подготовкой государственного переворота в Украине, который должен был произойти одновременно с российским полномасштабным вторжением.

Он был задержан правоохранителями в мае 2022 года. В 2023 году суд приговорил Тарнашинского к 5 годам лишения свободы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Россию выехали 70 предателей в рамках обмена "1000 на 1000", - проект "Хочу к своим"

Соратник Медведчука Тарнашинский - Украина отдала России

Виталий Васильев

Виталий Васильев, по данным проекта "Хочу к своим", в 2020 году получил "паспорт ЛНР" и выехал в Луганск, где передал представителю оккупационной "власти" контакты сотрудника СБУ, который, в свою очередь, предоставил информацию о 14 работниках украинской спецслужбы для вербовки.

За это его приговорили к 5 годам лишения свободы.

"Хочу к своим" уточняет, что Васильев жил в Киеве и работал в правоохранительных органах, но его уволили еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Согласно данным проекта Миротворец, до 2014 года Васильев был подполковником аналитического отдела УСБУ в Луганске, а в 2014 - активно участвовал в организации "референдума" в городе.

В Россию в рамках обмена передали экс-сотрудника СБУ в Луганске

Кроме Тарнашинского и Васильева в списке значатся граждане Украины, которые передавали российским спецслужбам информацию о расположении военных объектов, перемещении украинских войск, а также сотрудничали с оккупационными властями на захваченных Россией территориях.

Смотрите также: Эксклюзивное видео СБУ по итогам первой части обмена "1000 на 1000". ВИДЕО

Автор: 

Медведчук Виктор (1790) россия (96018) коллаборационизм (880)


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Топ комментарии
+37
Татарова з Єрмаком наступного разу можна поміняти.
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23.05.2025 22:34
+20
Таких жирних гусей можна було на 2 десятки Азовців поміняти!...
А так - амністіія по суті...
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23.05.2025 22:36
+18
Ви про яких полонених? Ваньків, на яких Золкін піариться? Ця беззуба алкашня нікому нах не потрібна - вони вже "списані" і забуті. А міняють на цінних кадрів
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23.05.2025 22:46
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Татарова з Єрмаком наступного разу можна поміняти.
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23.05.2025 22:34 Ответить
Татаров не згодиться, він чеченців мочив
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23.05.2025 22:42 Ответить
Значить чеченці його дуже чекають.
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23.05.2025 23:30 Ответить
А соратника сівковича рашці не надо?Бо він і нам не надо.
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23.05.2025 22:36 Ответить
Ні, ці "цінні кадри", які ще не спалені вражині потрібні тут. А ті, що вже побували на нарах згодяться тільки на інтерв'ю якомусь карсону, що буде поливати брудом Україну.
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23.05.2025 23:36 Ответить
Таких жирних гусей можна було на 2 десятки Азовців поміняти!...
А так - амністіія по суті...
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23.05.2025 22:36 Ответить
По п'ять років.... Якщо на підлогу не плювали, могли вже і виходити за гарну поведінку.
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23.05.2025 22:41 Ответить
Думаєш кацапи на це погодились би? Азовці для кацапні це як червона хустка для бика.
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23.05.2025 22:45 Ответить
Азовці патріоти, а для тупорилих і гаглих кацапів вони нацисти
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24.05.2025 08:08 Ответить
Чому видали зрадників? Кацапських полонених не вистачає?
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23.05.2025 22:41 Ответить
Цінні кадри,а полонені то фігня.
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23.05.2025 22:43 Ответить
Ви про яких полонених? Ваньків, на яких Золкін піариться? Ця беззуба алкашня нікому нах не потрібна - вони вже "списані" і забуті. А міняють на цінних кадрів
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23.05.2025 22:46 Ответить
Видали зрадників тому що кацапи надсміхаються з українців
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24.05.2025 08:11 Ответить
Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов заявив в інтервʼю "Суспільному":

"У розшуку перебувають понад 60 тисяч людей. Щодо близько 10 тисяч маємо підтвердження, що вони у полоні. Йдеться як про офіційні підтвердження - від країни-агресорки через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - так і про неофіційні", - розповів він.
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23.05.2025 22:43 Ответить
Я так розумію що список на обім одні підери дали другим підерам. І вони прозвітували про велику перемогу!
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23.05.2025 22:45 Ответить
Тобто ви проти якщо 1000 українців нарешті будуть вдома і почнуть свідчити про тортури в кацапсько-москальській неволі?
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23.05.2025 23:18 Ответить
Ззовні,звісно виглядає криво-косо,але надіюсь СБУ знають,що роблять.
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23.05.2025 22:47 Ответить
Ваня баканоффф знає усе !!!!
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23.05.2025 22:55 Ответить
Ага. Собачий рот портнов приїхав в Україну, зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів і ... виїхав.
СБУ знає, що робить.
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23.05.2025 23:04 Ответить
Можливо,саме за результатами цього приїзду і був показово страчений.
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24.05.2025 00:21 Ответить
я ніколи не розумію таких людей ,які свідомо несуть горе українцям ,просто за те шо вони українці , чому їм так подобається працювати ворогами ,але живуть вони в Україні , стають багатіями , і їм не шкода вбивати та нищити все , чому , за шо така ненависть, до українців ,які сприймають кожного такими як вони є ? чому русня не маючи а ні "роду а ні племені " намагаються примусити нас ,відмовитися від нас саміх ? ніхто в світі не робить так як московська орда , це проклята генетика ,тому вони такі страшні і потворні ...
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24.05.2025 01:17 Ответить
Під "шумок" обміну полоненими фсб витягає своїх агентів..... й не підкопаєшся- гарна справа визволення полонених. Тільки є одне але..... багато країн видають своїх громодян, особливо зрадників під час війни, особливо високого рівня зрадників ???
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24.05.2025 02:24 Ответить
Віддали кацапських агентів, а отримали на обмін цивільних, ну не кінчені лушпаки?
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24.05.2025 06:55 Ответить
Кацапи мають там мільйони наших громадян,нерідко й ждунів,і можуть в один момент наклепати їм по 20 років тюрми.І таким макаром витягувати сволоту,яку ми з таким трудом відловлюємо!!!!
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24.05.2025 08:04 Ответить
Я це усвідомлюю, тому й написав, що за агентів повернули цивільних тільки дебіл може так обмінюватись, а в нас це подають за переможеньку. В мене ще є така підозра, що кацапи віддали тих кого самі запропунували, типу, або берете те що даємо або йдіть лісом.
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24.05.2025 11:50 Ответить
За українців можна віддавати про 3 цапа, і годувати не треба, і головне, українців позбавлять тортур на цапії!
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24.05.2025 09:28 Ответить
А ми й цемаха пам'ятаємо, котрого буратінка за наказом пуйла швиденько на московію відправив подалі від євророзслідувачів авіакатастрофи МН-17.
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24.05.2025 10:34 Ответить
Наша держава дуже тупо діє зрадників треба вбивати а не садити чи обмінювати, на обмін мають йти звичайні полонені кацапи
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24.05.2025 10:35 Ответить
Ці зрадники тільки наш хліб на халяву жерти готові, а в раше можуть і кінці відкинути ненароком... Для росіяк вони вже як вичавлений лимон..
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24.05.2025 10:49 Ответить
 
 