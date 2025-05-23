Соратника Медведчука Тарнашинского отдали России вместе с 70 другими предателями в рамках обмена, - росСМИ. ФОТО

В рамках масштабного обмена пленными по формуле "1000 на 1000" в Россию привезли соратника "кума Путина" и лидера запрещенной ОПЗЖ Виктора Медведчука Александра Тарнашинского и бывшего сотрудника СБУ в Луганске Виталия Васильева.

Об этом сообщило российское издание "Важные истории" со ссылкой на сайт проекта "Хочу к своим", передает Цензор.НЕТ.

Александр Тарнашинский

Александр Тарнашинский - политический деятель, соратник Виктора Медведчука и один из лидеров партии "Украинский выбор", основанной Медведчуком.

Тарнашинский, по версии СБУ, по указанию российских спецслужб занимался подготовкой государственного переворота в Украине, который должен был произойти одновременно с российским полномасштабным вторжением.

Он был задержан правоохранителями в мае 2022 года. В 2023 году суд приговорил Тарнашинского к 5 годам лишения свободы.

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Виталий Васильев

Виталий Васильев, по данным проекта "Хочу к своим", в 2020 году получил "паспорт ЛНР" и выехал в Луганск, где передал представителю оккупационной "власти" контакты сотрудника СБУ, который, в свою очередь, предоставил информацию о 14 работниках украинской спецслужбы для вербовки.

За это его приговорили к 5 годам лишения свободы.

"Хочу к своим" уточняет, что Васильев жил в Киеве и работал в правоохранительных органах, но его уволили еще до начала полномасштабного вторжения в Украину.

Согласно данным проекта Миротворец, до 2014 года Васильев был подполковником аналитического отдела УСБУ в Луганске, а в 2014 - активно участвовал в организации "референдума" в городе.

Кроме Тарнашинского и Васильева в списке значатся граждане Украины, которые передавали российским спецслужбам информацию о расположении военных объектов, перемещении украинских войск, а также сотрудничали с оккупационными властями на захваченных Россией территориях.

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