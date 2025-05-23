Соратника Медведчука Тарнашинського віддали Росії разом із 70 іншими зрадниками в рамках обміну, - росЗМІ. ФОТО

У межах масштабного обміну полоненими за формулою "1000 на 1000" до Росії привезли соратника "кума Путіна" і лідера забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука Олександра Тарнашинського та колишнього співробітника СБУ в Луганську Віталія Васильєва.

Про це повідомило російське видання "Важные истории" із посиланням на сайт проєкту "Хочу к своим", передає Цензор.НЕТ.

Олександр Тарнашинський

Олександр Тарнашинський –– політичний діяч, соратник Віктора Медведчука й один із лідерів партії "Український вибір", заснованої Медведчуком.

Тарнашинський, за версією СБУ, за вказівкою російських спецслужб займався підготовкою державного перевороту в Україні, який мав відбутися одночасно з російським повномасштабним вторгненням.

Він був затриманий правоохоронцями в травні 2022 року. У 2023 році суд засудив Тарнашинського до 5 років позбавлення волі.

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Віталій Васильєв

Віталій Васильєв, за даними проєкту "Хочу к своим", у 2020 році отримав "паспорт ЛНР" і виїхав до Луганська, де передав представнику окупаційної "влади" контакти співробітника СБУ, який, своєю чергою, надав інформацію про 14 працівників української спецслужби для вербування.

За це його засудили до 5 років позбавлення волі.

"Хочу к своим" уточнює, що Васильєв жив у Києві й працював у правоохоронних органах, але його звільнили ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Згідно з даними проєкту Миротворець, до 2014 року Васильєв був підполковником аналітичного відділу УСБУ в Луганську, а у 2014 — активно брав участь в організації "референдуму" в місті.

Крім Тарнашинського і Васильєва у списку значаться громадяни України, які передавали російським спецслужбам інформацію про розташування військових об'єктів, переміщення українських військ, а також співпрацювали з окупаційною владою на захоплених Росією територіях.

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