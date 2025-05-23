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Новини Фото Обмін полоненими Передача Росії зрадників
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Соратника Медведчука Тарнашинського віддали Росії разом із 70 іншими зрадниками в рамках обміну, - росЗМІ. ФОТО

У межах масштабного обміну полоненими за формулою "1000 на 1000" до Росії привезли соратника "кума Путіна" і лідера забороненої ОПЗЖ Віктора Медведчука Олександра Тарнашинського та колишнього співробітника СБУ в Луганську Віталія Васильєва.

Про це повідомило російське видання "Важные истории" із посиланням на сайт проєкту "Хочу к своим", передає Цензор.НЕТ.

Олександр Тарнашинський

Олександр Тарнашинський –– політичний діяч, соратник Віктора Медведчука й один із лідерів партії "Український вибір", заснованої Медведчуком. 

Тарнашинський, за версією СБУ, за вказівкою російських спецслужб займався підготовкою державного перевороту в Україні, який мав відбутися одночасно з російським повномасштабним вторгненням.

Він був затриманий правоохоронцями в травні 2022 року. У 2023 році суд засудив Тарнашинського до 5 років позбавлення волі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": До Росії виїхали 70 зрадників у рамках обміну "1000 на 1000", - проєкт "Хочу к своим"

Соратник Медведчука Тарнашинський - Україна віддала Росії

Віталій Васильєв

Віталій Васильєв, за даними проєкту "Хочу к своим", у 2020 році отримав "паспорт ЛНР" і виїхав до Луганська, де передав представнику окупаційної "влади" контакти співробітника СБУ, який, своєю чергою, надав інформацію про 14 працівників української спецслужби для вербування.

За це його засудили до 5 років позбавлення волі.

"Хочу к своим" уточнює, що Васильєв жив у Києві й працював у правоохоронних органах, але його звільнили ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Згідно з даними проєкту Миротворець, до 2014 року Васильєв був підполковником аналітичного відділу УСБУ в Луганську, а у 2014 — активно брав участь в організації "референдуму" в місті.

У Росію в рамках обміну передали ексспівробітника СБУ в Луганську

Крім Тарнашинського і Васильєва у списку значаться громадяни України, які передавали російським спецслужбам інформацію про розташування військових об'єктів, переміщення українських військ, а також співпрацювали з окупаційною владою на захоплених Росією територіях.

Дивіться також: Ексклюзивне відео СБУ за підсумками першої частини обміну "1000 на 1000". ВIДЕО

Автор: 

Медведчук Віктор (1708) росія (65856) колабораціонізм (1168)


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Топ коментарі
+37
Татарова з Єрмаком наступного разу можна поміняти.
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23.05.2025 22:34
+20
Таких жирних гусей можна було на 2 десятки Азовців поміняти!...
А так - амністіія по суті...
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23.05.2025 22:36
+18
Ви про яких полонених? Ваньків, на яких Золкін піариться? Ця беззуба алкашня нікому нах не потрібна - вони вже "списані" і забуті. А міняють на цінних кадрів
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23.05.2025 22:46
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Татарова з Єрмаком наступного разу можна поміняти.
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23.05.2025 22:34 Відповісти
Татаров не згодиться, він чеченців мочив
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23.05.2025 22:42 Відповісти
Значить чеченці його дуже чекають.
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23.05.2025 23:30 Відповісти
А соратника сівковича рашці не надо?Бо він і нам не надо.
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23.05.2025 22:36 Відповісти
Ні, ці "цінні кадри", які ще не спалені вражині потрібні тут. А ті, що вже побували на нарах згодяться тільки на інтерв'ю якомусь карсону, що буде поливати брудом Україну.
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23.05.2025 23:36 Відповісти
Таких жирних гусей можна було на 2 десятки Азовців поміняти!...
А так - амністіія по суті...
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23.05.2025 22:36 Відповісти
По п'ять років.... Якщо на підлогу не плювали, могли вже і виходити за гарну поведінку.
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23.05.2025 22:41 Відповісти
Думаєш кацапи на це погодились би? Азовці для кацапні це як червона хустка для бика.
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23.05.2025 22:45 Відповісти
Азовці патріоти, а для тупорилих і гаглих кацапів вони нацисти
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24.05.2025 08:08 Відповісти
Чому видали зрадників? Кацапських полонених не вистачає?
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23.05.2025 22:41 Відповісти
Цінні кадри,а полонені то фігня.
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23.05.2025 22:43 Відповісти
Ви про яких полонених? Ваньків, на яких Золкін піариться? Ця беззуба алкашня нікому нах не потрібна - вони вже "списані" і забуті. А міняють на цінних кадрів
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23.05.2025 22:46 Відповісти
Видали зрадників тому що кацапи надсміхаються з українців
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24.05.2025 08:11 Відповісти
Уповноважений з питань зниклих безвісти за особливих обставин Артур Добросердов заявив в інтервʼю "Суспільному":

"У розшуку перебувають понад 60 тисяч людей. Щодо близько 10 тисяч маємо підтвердження, що вони у полоні. Йдеться як про офіційні підтвердження - від країни-агресорки через Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) - так і про неофіційні", - розповів він.
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23.05.2025 22:43 Відповісти
Я так розумію що список на обім одні підери дали другим підерам. І вони прозвітували про велику перемогу!
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23.05.2025 22:45 Відповісти
Тобто ви проти якщо 1000 українців нарешті будуть вдома і почнуть свідчити про тортури в кацапсько-москальській неволі?
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23.05.2025 23:18 Відповісти
Ззовні,звісно виглядає криво-косо,але надіюсь СБУ знають,що роблять.
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23.05.2025 22:47 Відповісти
Ваня баканоффф знає усе !!!!
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23.05.2025 22:55 Відповісти
Ага. Собачий рот портнов приїхав в Україну, зустрічався з топ-посадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів і ... виїхав.
СБУ знає, що робить.
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23.05.2025 23:04 Відповісти
Можливо,саме за результатами цього приїзду і був показово страчений.
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24.05.2025 00:21 Відповісти
я ніколи не розумію таких людей ,які свідомо несуть горе українцям ,просто за те шо вони українці , чому їм так подобається працювати ворогами ,але живуть вони в Україні , стають багатіями , і їм не шкода вбивати та нищити все , чому , за шо така ненависть, до українців ,які сприймають кожного такими як вони є ? чому русня не маючи а ні "роду а ні племені " намагаються примусити нас ,відмовитися від нас саміх ? ніхто в світі не робить так як московська орда , це проклята генетика ,тому вони такі страшні і потворні ...
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24.05.2025 01:17 Відповісти
Під "шумок" обміну полоненими фсб витягає своїх агентів..... й не підкопаєшся- гарна справа визволення полонених. Тільки є одне але..... багато країн видають своїх громодян, особливо зрадників під час війни, особливо високого рівня зрадників ???
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24.05.2025 02:24 Відповісти
Віддали кацапських агентів, а отримали на обмін цивільних, ну не кінчені лушпаки?
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24.05.2025 06:55 Відповісти
Кацапи мають там мільйони наших громадян,нерідко й ждунів,і можуть в один момент наклепати їм по 20 років тюрми.І таким макаром витягувати сволоту,яку ми з таким трудом відловлюємо!!!!
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24.05.2025 08:04 Відповісти
Я це усвідомлюю, тому й написав, що за агентів повернули цивільних тільки дебіл може так обмінюватись, а в нас це подають за переможеньку. В мене ще є така підозра, що кацапи віддали тих кого самі запропунували, типу, або берете те що даємо або йдіть лісом.
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24.05.2025 11:50 Відповісти
За українців можна віддавати про 3 цапа, і годувати не треба, і головне, українців позбавлять тортур на цапії!
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24.05.2025 09:28 Відповісти
А ми й цемаха пам'ятаємо, котрого буратінка за наказом пуйла швиденько на московію відправив подалі від євророзслідувачів авіакатастрофи МН-17.
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24.05.2025 10:34 Відповісти
Наша держава дуже тупо діє зрадників треба вбивати а не садити чи обмінювати, на обмін мають йти звичайні полонені кацапи
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24.05.2025 10:35 Відповісти
Ці зрадники тільки наш хліб на халяву жерти готові, а в раше можуть і кінці відкинути ненароком... Для росіяк вони вже як вичавлений лимон..
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24.05.2025 10:49 Відповісти
 
 