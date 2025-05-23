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Новини Обмін полоненими Викриття колаборантів
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До Росії виїхали 70 зрадників у рамках обміну "1000 на 1000", - проєкт "Хочу к своим"

Під час обміну 23 травня в Росію виїхало 70 колаборантів

23 травня відбувся перший етап обміну полоненими між Україною та Росією за форматом "1000 на 1000". У його рамках до Росії були передані 70 осіб, засуджені в Україні за злочини, пов'язані з колабораціонізмом та державною зрадою.

Про це повідомляє український проєкт "Хочу к своим", інформує Цензор.НЕТ.

"23.05.2025 року в рамках державного проєкту "Хочу к своим", який реалізується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки ГУР МО, СБУ та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до Російської Федерації виїхали 70 колаборантів з паралельним поверненням десятків українських цивільних заручників з російської неволі, які роками незаконно утримувалися російською владою", - йдеться у повідомленні.

Профілі 31 колаборанта, які сьогодні залишили територію України, представлені на сайті проєкту "Хочу к своим" з поміткою "Виїхав/виїхала".

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Російські ЗМІ повідомляють, що до Росії виїхали люди, які "давно бажали цього". Вони нібито "не бачили свого майбутнього в Україні та ідентифікують себе як росіяни".

Росія забрала 70 осіб, які в Україні були засуджені за злочини, пов'язані з колабораціонізмом, державною зрадою, тероризмом.

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Нагадаємо, що 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

Автор: 

обмін (1194) росія (65829) колабораціонізм (1168)


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Топ коментарі
+27
Невже, і єрмак серед них?
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23.05.2025 18:59
+20
Росія забрала 70 осіб, які в Україні були засуджені за злочини, пов'язані з колабораціонізмом, державною зрадою, тероризмом.

скільки засуджених на пожиттєво, захисників маріуполя, забрала україна?
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23.05.2025 19:01
+19
А тут обурювались, що повернено 120 цивільних.
Поміняли 120 людей на 70 шматків лайна.
Непогано.
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23.05.2025 18:59
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Боже бережи Україну
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23.05.2025 18:57 Відповісти
А я все думав, де ми будемо скільки колаборантів і терористів тримати. Враховуючи, що наших полонених в рази більше ніж мокшів, так всі тюрми і позвільняємо.
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23.05.2025 19:03 Відповісти
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23.05.2025 18:58 Відповісти
Невже, і єрмак серед них?
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23.05.2025 18:59 Відповісти
А тут обурювались, що повернено 120 цивільних.
Поміняли 120 людей на 70 шматків лайна.
Непогано.
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23.05.2025 18:59 Відповісти
Якщо так, а не 70 шматків лайна і 320 військовополонених на наших 120 цивільних заручників і 270 захисників України.
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23.05.2025 19:05 Відповісти
Никакого вреда нам они уже причинить не могут, а наших за их счет удалось вытащить. Так что профит конечно.
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23.05.2025 19:06 Відповісти
Ну я б сказав такий сумнівний профіт. Тепер остальні зрадники і терористи будуть робити в Україні все що захочуть знаючи що їм за це нічого не буде. І в результаті ще невідомо які втрати вони нанесуть Україні в тому числі проти наших людей
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23.05.2025 20:18 Відповісти
Це з самого початку.Конспірації їм ніякої не треба.
В разі чого,козир витягне....
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23.05.2025 22:58 Відповісти
не пишіть дурниць - кацапи забрали маленький децл з тих хто сидить - ознайомтеся https://hochuksvoim.com/uk
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24.05.2025 10:03 Відповісти
Цемаха також касапи забрали по програмі хочуксвоим.
Дуже вже хотів к своим, дарма що Нідерланди також його хотіли по своїй програмі: розслідування збиття пас.літака.
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24.05.2025 10:55 Відповісти
Богуслаєва колобаранта хоч невиддали?Він повинен здохнуть тут.
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23.05.2025 21:29 Відповісти
Ну если за него удастся выменять хотя бы несколько наших пацанов - уже дело. Ему все равно по естественным причинам осталось недолго.
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24.05.2025 08:56 Відповісти
Колаборантів відпускати не можна. Вони повинні зону топтати від дзвінка до дзвінка.
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23.05.2025 19:00 Відповісти
Їх мобілізують і вони будуть самими мотивованими вбивцями серед орків.
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23.05.2025 19:23 Відповісти
Та так,тепер буде більше підпалів і підривів,т.я. куратор ФСБ скаже типу "случай что,ми вас бистро обменяем"
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23.05.2025 19:42 Відповісти
Покидьки які палять машини за обіцянку винагороди - в Росії залишаться такими ж покидьками, які за такі ж обіцянки запросто підуть робити це вже на новому місці. Чи ви думаєте вони наукові роботи там писатимуть?
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23.05.2025 22:11 Відповісти
у нас просто немає кого міняти
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23.05.2025 21:21 Відповісти
Всьо прарарасєйскає гавно має бути викинуте з України запарєбрік в радную говєнь...
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23.05.2025 19:01 Відповісти
Підтримую, лише додам ,що неважливо кого віддали ,все рівно вони не люди,головне ,що 1000 українців повернулось додому.
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23.05.2025 20:52 Відповісти
Росія забрала 70 осіб, які в Україні були засуджені за злочини, пов'язані з колабораціонізмом, державною зрадою, тероризмом.

скільки засуджених на пожиттєво, захисників маріуполя, забрала україна?
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23.05.2025 19:01 Відповісти
Дмитро Смітій, боєць бригади Азов був засуджений російським судом на 20 позбавлення волі. Для відбування "покарання" був етапований до Омску. Утримався у виправній колонії номер шiсть. В Україну повернувся у жовтні 2024 року внаслідок обміну військовополоненими
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23.05.2025 20:20 Відповісти
ще, 69 треба. шукай.
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23.05.2025 20:31 Відповісти
Треба було їх на дорожку полонієм напоїти щоб по тихенько здихали на істарічєской родінє.
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23.05.2025 19:03 Відповісти
У нас загратованим кацапам і підкацапникам Червоний хрест в п'яту точку заглядає і пилинки здуває
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23.05.2025 22:14 Відповісти
Поміняли українців на українців....
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23.05.2025 19:04 Відповісти
А могли б ще в 1991-му зібрати чумайдани і не плодити нечисть в Україні, чи в 2014-му самі поїхати.
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23.05.2025 19:04 Відповісти
Ще двох на Банковій забули відправити "к сваім"- Вована з Андрюхой, а то вони замість щоб поїхати на московські болота, "к сваїм", вирішили будувати рашку тут.
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23.05.2025 19:08 Відповісти
портнов виїхав до Кабзона
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23.05.2025 19:11 Відповісти
І їрмакака з буратінкой? А татаров?
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23.05.2025 19:14 Відповісти
Таке рішення прийняте ворогами України і зрадниками національних інтересів..
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23.05.2025 19:19 Відповісти
А на куя? Вони не відбули термін за злочин. Це як амністія від ОП своїм зловленим подільникам.
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23.05.2025 19:22 Відповісти
А ты , идиота кусок, вроде как не знаешь, что гражданских украинцев на Донбассе и за Порогами кацапы сажают на дикие сроки?
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23.05.2025 19:58 Відповісти
Як гугл переклав свиноособачу мову, так і відповідаю: На окупованих територіях залишилися тільки колабаранти і пацифісти. Усі українці давно виїхали.
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24.05.2025 06:14 Відповісти
А потім ми дивуємось чому така сила силенна зрадників, наводчиків ракет, підпалювачів військового майна. Вони всі знають що максимумом буде відсидка в декілька місяців. Допоки не обміняють. Їх не можна обмінювати.
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23.05.2025 19:45 Відповісти
нормальний план виїзду без ризику бути втопленим у Тисі
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23.05.2025 19:53 Відповісти
А якщо раша захоче їх мобілізувати? Будуть тікати через Амур?
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23.05.2025 20:09 Відповісти
простих рішень ніхто не обіцяв
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23.05.2025 23:47 Відповісти
Якби в 1991 році як пропонував мій прадід просовкових і проросійських зрадників, б розстрілювали і знищували то зараз з цим проблем б не було
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23.05.2025 19:57 Відповісти
Если бы тогда поменяли ядерку на вступление в НАТО в Украине был бы лас вегас
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24.05.2025 04:25 Відповісти
Російські ЗМІ повідомляють, що до Росії виїхали люди, які "давно бажали цього". Вони нібито "не бачили свого майбутнього в Україні та ідентифікують себе як росіяни". Джерело:
https://censor.net/ua/n3553986
...давно бажали.... А хто ж їх тут тримав? Кацапам кортіло "двіжухі"?
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23.05.2025 20:49 Відповісти
Обмін військового на військового або осіб прирівнених до них має відбуватись. цивільні громадяни-зрадники України мають нести повне покарання і обміну не підлягають, а тим хто "хачу к сваим" поки не пізно чемодан вокзал и на Магадан.
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23.05.2025 22:10 Відповісти
А громадянства України їх позбавили? А їх майно конфіскували? І позбавили всіх соціальних виплат ( пенсій) ? А почали підготовку до депортацію їх родин?
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23.05.2025 23:01 Відповісти
А чи є можливість відправити на залісся всіх бажаючих?
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23.05.2025 23:49 Відповісти
Виходить так. Не хочеш йти в ЗСУ, хочеш виїхати з України? Попрацюй на ФСБ, зароби бабла, і тебе безкоштовно вивезуть з України в рамках обміну полоненими. Гарний стартап винайшли на Банковій.
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24.05.2025 06:25 Відповісти
 
 