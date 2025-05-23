До Росії виїхали 70 зрадників у рамках обміну "1000 на 1000", - проєкт "Хочу к своим"
23 травня відбувся перший етап обміну полоненими між Україною та Росією за форматом "1000 на 1000". У його рамках до Росії були передані 70 осіб, засуджені в Україні за злочини, пов'язані з колабораціонізмом та державною зрадою.
Про це повідомляє український проєкт "Хочу к своим", інформує Цензор.НЕТ.
"23.05.2025 року в рамках державного проєкту "Хочу к своим", який реалізується Координаційним штабом з питань поводження з військовополоненими за підтримки ГУР МО, СБУ та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, до Російської Федерації виїхали 70 колаборантів з паралельним поверненням десятків українських цивільних заручників з російської неволі, які роками незаконно утримувалися російською владою", - йдеться у повідомленні.
Профілі 31 колаборанта, які сьогодні залишили територію України, представлені на сайті проєкту "Хочу к своим" з поміткою "Виїхав/виїхала".
Російські ЗМІ повідомляють, що до Росії виїхали люди, які "давно бажали цього". Вони нібито "не бачили свого майбутнього в Україні та ідентифікують себе як росіяни".
Росія забрала 70 осіб, які в Україні були засуджені за злочини, пов'язані з колабораціонізмом, державною зрадою, тероризмом.
Нагадаємо, що 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".
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Непогано.
В разі чого,козир витягне....
Дуже вже хотів к своим, дарма що Нідерланди також його хотіли по своїй програмі: розслідування збиття пас.літака.
скільки засуджених на пожиттєво, захисників маріуполя, забрала україна?
https://censor.net/ua/n3553986
...давно бажали.... А хто ж їх тут тримав? Кацапам кортіло "двіжухі"?