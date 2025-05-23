"Привіт, я живий-здоровий": перші дзвінки українських воїнів до рідних після звільнення з полону РФ. ВIДЕО

Українці, яких повернули додому з російського полону у рамках першого етапу масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000", вперше після звільнення телефонують рідним.

Відео опублікував омбудсман Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Привіт! Я живий-здоровий, все нормально", - зі сльозами на очах каже звільнений з неволі РФ український військовий.

"Емоції повернених — сльози радості й довгоочікуване полегшення. Вітаємо вдома Героїв!" - додав Лубінець.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров про обмін 1000 на 1000: Списки формувалися за єдиним критерієм - зберегти життя

Нагадаємо, 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".