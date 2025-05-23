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"Привіт, я живий-здоровий": перші дзвінки українських воїнів до рідних після звільнення з полону РФ. ВIДЕО
Українці, яких повернули додому з російського полону у рамках першого етапу масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000", вперше після звільнення телефонують рідним.
Відео опублікував омбудсман Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.
"Привіт! Я живий-здоровий, все нормально", - зі сльозами на очах каже звільнений з неволі РФ український військовий.
"Емоції повернених — сльози радості й довгоочікуване полегшення. Вітаємо вдома Героїв!" - додав Лубінець.
Нагадаємо, 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".
Топ коментарі
+13 Amber
показати весь коментар23.05.2025 18:29 Посилання
+11 Isolda Peres
показати весь коментар23.05.2025 18:31 Посилання
+10 ола жмуд
показати весь коментар23.05.2025 18:26 Посилання
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на рідній землі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️👍🏼👍🏼
А хлопці ще й в полоні у катів були(((
але ж, умеров домовився міняти цивільних на військових.