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Новини Відео Обмін полоненими
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"Привіт, я живий-здоровий": перші дзвінки українських воїнів до рідних після звільнення з полону РФ. ВIДЕО

Українці, яких повернули додому з російського полону у рамках першого етапу масштабного обміну полоненими у форматі "1000 на 1000", вперше після звільнення телефонують рідним.

Відео опублікував омбудсман Дмитро Лубінець, інформує Цензор.НЕТ.

"Привіт! Я живий-здоровий, все нормально", - зі сльозами на очах каже звільнений з неволі РФ український військовий.

"Емоції повернених — сльози радості й довгоочікуване полегшення. Вітаємо вдома Героїв!" - додав Лубінець. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Умєров про обмін 1000 на 1000: Списки формувалися за єдиним критерієм - зберегти життя 

Нагадаємо, 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

Автор: 

військовополонені (978) обмін (1194) полонені (2291) Лубінець Дмитро (614)


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Топ коментарі
+13
Вітаємо Вас , дорогі наші захисники ,
на рідній землі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️👍🏼👍🏼
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23.05.2025 18:29
+11
Коли виїздили з окупації були такі самі емоції(
А хлопці ще й в полоні у катів були(((
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23.05.2025 18:31
+10
дякую. дякую що живі.
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23.05.2025 18:26
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дякую. дякую що живі.
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23.05.2025 18:26 Відповісти
Вітаємо Вас , дорогі наші захисники ,
на рідній землі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️👍🏼👍🏼
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23.05.2025 18:29 Відповісти
Коли виїздили з окупації були такі самі емоції(
А хлопці ще й в полоні у катів були(((
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23.05.2025 18:31 Відповісти
20 травня 2022 року, гарнізон, який утримував "Азовсталь" у захопленому РФ Маріуполі, отримав наказ - припинити оборону. За його словами, близько двох тисяч воїнів виходять з "Азовсталі" і здаються у полон.



але ж, умеров домовився міняти цивільних на військових.
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23.05.2025 18:34 Відповісти
прокляте все🤡 зеленське шобло , таку зраду ,здати у полон своїх Воїнів , дуже мало в історії ...ніколи вам вибл* дкам українці цього не пробачать ,добре шо Воїни живі ,але їх сльози, вам слугам відільються !!!
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23.05.2025 18:53 Відповісти
З поверненням💛💙……
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23.05.2025 18:56 Відповісти
Хто наступний попіариться ?
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23.05.2025 19:00 Відповісти
Скільки азовців в тій тисячі, що під гарантії склали зброю? Само собою ніхто хай не буде в полоні
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23.05.2025 19:22 Відповісти
не прощу ніколи кацап..м під..рам катування українців..21 століття а там як були кацап..ми так лишилися
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23.05.2025 20:42 Відповісти
Де всі ті штребани які в коментарях гадять??? Коли в заголовку букви - ТЦК , одразу вся гниль вилазе, десятки та сотні довбодятлів. А тут нікого немає.... Новина то гарна. Хлоцпям бажаю відновитися та побудувати своє життя там де вони хочуть,бажано за кордоном - вони це ЗАСЛУЖИЛИ !!!
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23.05.2025 21:11 Відповісти
 
 