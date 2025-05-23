Умєров про обмін 1000 на 1000: Списки формувалися за єдиним критерієм - зберегти життя
Сьогодні відбувся перший етап обміну полоненими між Україною та Росією у форматі "1000 на 1000". У межах домовленостей вдалося повернути додому 390 українських громадян.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, всі державні органи діяли скоординовано, маючи єдину мету - якомога швидше повернути полонених.
"Військові та цивільні. Чоловіки і жінки. Кожен із них наш. Списки формувалися за єдиним критерієм - зберегти життя", - заявив Умєров.
Міністр наголосив, що обміни продовжаться в найближчі дні відповідно до домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Україна працюватиме доти, доки не поверне всіх своїх громадян із полону.
Нагадаємо, 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".
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у списку половина цивільних!!!!
у кацапів в заложниках мільйони цивільних!
вони можуть кожного дня, цю профанацію проводити, на радість рудому одновуху!
ти, ****, про це домовився у стамбулі, переговорник хєров?
Просто якщо ми будемо міняти цивільних на військових то це дасть пі'дорам лишню мотивацію хапати цивільних і розстрілювати військовополонених які їм стануть непотрібні...
ми разом підемо і скажемо це, родичам захисників маріуполя, яких під особисту гарантію, зе!гніди та червоного хреста здали в кацапські катівні!
і, взагалі невідомо, що з ними!
першими мають бути звільнені Герої Маріуполя !
те, що вони пережили в оточенні - пекло!
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отака, ****, реальність.
а, нам впарюють, переможну брехню необраного зе!падлюки!
Перемога вже в тому що ці 390 громадян України будуть в Україні а не під катуваннями у твоїх друзяк з москви
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відповідно, безалаберність влади по отриманню не військових а цивільних, по суті, нічого не означає бо це просто порятунок життя а не повернення в стрій.
звісно, порятунок цивільного теж важливе але це дає ворогу стимул не віддавати полонених а просто набирати цивільних вся провина яких це розмовляв українською мовою.
але це все неважливе бо відношення 1 до 10 по полонених і ворог розуміючи що ми ніколи не наберемо стільки полонений віддав наказ страчувати наших на полі бою.