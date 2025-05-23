Умєров про обмін 1000 на 1000: Списки формувалися за єдиним критерієм - зберегти життя

Сьогодні відбувся перший етап обміну полоненими між Україною та Росією у форматі "1000 на 1000". У межах домовленостей вдалося повернути додому 390 українських громадян.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, всі державні органи діяли скоординовано, маючи єдину мету - якомога швидше повернути полонених.

"Військові та цивільні. Чоловіки і жінки. Кожен із них наш. Списки формувалися за єдиним критерієм - зберегти життя", - заявив Умєров.

Міністр наголосив, що обміни продовжаться в найближчі дні відповідно до домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Україна працюватиме доти, доки не поверне всіх своїх громадян із полону.

Нагадаємо, 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

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