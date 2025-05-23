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Новини Обмін полоненими
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Умєров про обмін 1000 на 1000: Списки формувалися за єдиним критерієм - зберегти життя

умєров

Сьогодні відбувся перший етап обміну полоненими між Україною та Росією у форматі "1000 на 1000". У межах домовленостей вдалося повернути додому 390 українських громадян.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, всі державні органи діяли скоординовано, маючи єдину мету - якомога швидше повернути полонених. 

"Військові та цивільні. Чоловіки і жінки. Кожен із них наш. Списки формувалися за єдиним критерієм - зберегти життя", - заявив Умєров.

Міністр наголосив, що обміни продовжаться в найближчі дні відповідно до домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Україна працюватиме доти, доки не поверне всіх своїх громадян із полону.

Нагадаємо, 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна повернула додому 270 військових та 120 цивільних українців, - Коордштаб

Автор: 

обмін (1194) полонені (2291) Умєров Рустем (634)


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Топ коментарі
+19
умеров, кончений зелений дегенерат!
у списку половина цивільних!!!!
у кацапів в заложниках мільйони цивільних!
вони можуть кожного дня, цю профанацію проводити, на радість рудому одновуху!
ти, ****, про це домовився у стамбулі, переговорник хєров?
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23.05.2025 17:55
+16
Ніхто не говорить що тим людям нічого не загрожувало.
Просто якщо ми будемо міняти цивільних на військових то це дасть пі'дорам лишню мотивацію хапати цивільних і розстрілювати військовополонених які їм стануть непотрібні...
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23.05.2025 18:07
+16
нєнє!
ми разом підемо і скажемо це, родичам захисників маріуполя, яких під особисту гарантію, зе!гніди та червоного хреста здали в кацапські катівні!
і, взагалі невідомо, що з ними!
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23.05.2025 18:08
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23.05.2025 17:54 Відповісти
умеров, кончений зелений дегенерат!
у списку половина цивільних!!!!
у кацапів в заложниках мільйони цивільних!
вони можуть кожного дня, цю профанацію проводити, на радість рудому одновуху!
ти, ****, про це домовився у стамбулі, переговорник хєров?
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23.05.2025 17:55 Відповісти
Йдіть скажи то в лице тим кого повернули.
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23.05.2025 18:00 Відповісти
Ніхто не говорить що тим людям нічого не загрожувало.
Просто якщо ми будемо міняти цивільних на військових то це дасть пі'дорам лишню мотивацію хапати цивільних і розстрілювати військовополонених які їм стануть непотрібні...
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23.05.2025 18:07 Відповісти
А на думку не спадало що половина тих цивідбних людей громадян України в окупації працювало на розвідку ГУР України, передавала дані нашім військовим - за що ж їх ФСБ взяло
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23.05.2025 19:14 Відповісти
нєнє!
ми разом підемо і скажемо це, родичам захисників маріуполя, яких під особисту гарантію, зе!гніди та червоного хреста здали в кацапські катівні!
і, взагалі невідомо, що з ними!
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23.05.2025 18:08 Відповісти
+ 💯 !

першими мають бути звільнені Герої Маріуполя !

те, що вони пережили в оточенні - пекло!

.
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23.05.2025 18:17 Відповісти
я, більше чим впевнений, що більшість з них ніколи не зможуть повернутися до нормального життя.
отака, ****, реальність.
а, нам впарюють, переможну брехню необраного зе!падлюки!
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23.05.2025 18:20 Відповісти
пнх ідіот.
Перемога вже в тому що ці 390 громадян України будуть в Україні а не під катуваннями у твоїх друзяк з москви
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23.05.2025 20:08 Відповісти
Ти поставками дронів займайся а не піаром на полонених,рустємчік.
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23.05.2025 17:59 Відповісти
де "екстрадовані" ЗЄлею Герої Маріуполя ?

.
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23.05.2025 18:15 Відповісти
спочатку ваш зеленськи лідор ,кинув житт'я цих Воїнів під ноги русні ,розмінувавши Чонгар...та відкрили дорогу до Маріуполя ... а Воїнам нашим Слава !!! а вам шоблі 🤡 Ганьба !!!
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23.05.2025 18:23 Відповісти
ЄдиниЙ критеріЙ - зберегти життя", включає виробництво ракет і систем ППО , які було зупинено,для того,щоб не було чим захищати життя українців,*********** ,укриттів,оборонних споруд мінування мостів(а не їх розмінування)).якісні ********** і зброя.а не брак .котрий згодом силіконом виправляють.відсутність пограбування бюджету на закупівлі харчів.амуніції медицини для захисників.планування війскових операцій для збереження людського життя.а не ""мясорубок" для його знищення .Оголосіть списки звільнених і цілком можливо буде для "зелених лідорів" актуальне "зберегти життя"
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23.05.2025 18:40 Відповісти
після полону вояк може вже не повертатися в окопи.
відповідно, безалаберність влади по отриманню не військових а цивільних, по суті, нічого не означає бо це просто порятунок життя а не повернення в стрій.
звісно, порятунок цивільного теж важливе але це дає ворогу стимул не віддавати полонених а просто набирати цивільних вся провина яких це розмовляв українською мовою.
але це все неважливе бо відношення 1 до 10 по полонених і ворог розуміючи що ми ніколи не наберемо стільки полонений віддав наказ страчувати наших на полі бою.
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23.05.2025 19:16 Відповісти
В мене питання: міністру оборони більше немає чого робити, як піаритися на обміну полонених? Чи це входить в його обов'язки?
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24.05.2025 01:50 Відповісти
 
 