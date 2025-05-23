Умеров об обмене 1000 на 1000: Списки формировались по единственному критерию - сохранить жизнь

Сегодня состоялся первый этап обмена пленными между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000". В рамках договоренностей удалось вернуть домой 390 украинских граждан.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, все государственные органы действовали скоординировано, имея единую цель - как можно скорее вернуть пленных.

"Военные и гражданские. Мужчины и женщины. Каждый из них наш. Списки формировались по единому критерию - сохранить жизнь", - заявил Умеров.

Министр подчеркнул, что обмены продолжатся в ближайшие дни в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле. Украина будет работать до тех пор, пока не вернет всех своих граждан из плена.

Напомним, 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина вернула домой 270 военных и 120 гражданских украинцев, - Коордштаб