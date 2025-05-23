Умеров об обмене 1000 на 1000: Списки формировались по единственному критерию - сохранить жизнь
Сегодня состоялся первый этап обмена пленными между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000". В рамках договоренностей удалось вернуть домой 390 украинских граждан.
Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, все государственные органы действовали скоординировано, имея единую цель - как можно скорее вернуть пленных.
"Военные и гражданские. Мужчины и женщины. Каждый из них наш. Списки формировались по единому критерию - сохранить жизнь", - заявил Умеров.
Министр подчеркнул, что обмены продолжатся в ближайшие дни в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле. Украина будет работать до тех пор, пока не вернет всех своих граждан из плена.
Напомним, 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".
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у списку половина цивільних!!!!
у кацапів в заложниках мільйони цивільних!
вони можуть кожного дня, цю профанацію проводити, на радість рудому одновуху!
ти, ****, про це домовився у стамбулі, переговорник хєров?
Просто якщо ми будемо міняти цивільних на військових то це дасть пі'дорам лишню мотивацію хапати цивільних і розстрілювати військовополонених які їм стануть непотрібні...
ми разом підемо і скажемо це, родичам захисників маріуполя, яких під особисту гарантію, зе!гніди та червоного хреста здали в кацапські катівні!
і, взагалі невідомо, що з ними!
першими мають бути звільнені Герої Маріуполя !
те, що вони пережили в оточенні - пекло!
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отака, ****, реальність.
а, нам впарюють, переможну брехню необраного зе!падлюки!
Перемога вже в тому що ці 390 громадян України будуть в Україні а не під катуваннями у твоїх друзяк з москви
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відповідно, безалаберність влади по отриманню не військових а цивільних, по суті, нічого не означає бо це просто порятунок життя а не повернення в стрій.
звісно, порятунок цивільного теж важливе але це дає ворогу стимул не віддавати полонених а просто набирати цивільних вся провина яких це розмовляв українською мовою.
але це все неважливе бо відношення 1 до 10 по полонених і ворог розуміючи що ми ніколи не наберемо стільки полонений віддав наказ страчувати наших на полі бою.