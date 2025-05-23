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Новости Обмен пленными
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Умеров об обмене 1000 на 1000: Списки формировались по единственному критерию - сохранить жизнь

умєров

Сегодня состоялся первый этап обмена пленными между Украиной и Россией в формате "1000 на 1000". В рамках договоренностей удалось вернуть домой 390 украинских граждан.

Об этом сообщил министр обороны Рустем Умеров, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, все государственные органы действовали скоординировано, имея единую цель - как можно скорее вернуть пленных.

"Военные и гражданские. Мужчины и женщины. Каждый из них наш. Списки формировались по единому критерию - сохранить жизнь", - заявил Умеров.

Министр подчеркнул, что обмены продолжатся в ближайшие дни в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Стамбуле. Украина будет работать до тех пор, пока не вернет всех своих граждан из плена.

Напомним, 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина вернула домой 270 военных и 120 гражданских украинцев, - Коордштаб

Автор: 

обмен (1412) пленные (2167) Умеров Рустем (553)


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Топ комментарии
+19
умеров, кончений зелений дегенерат!
у списку половина цивільних!!!!
у кацапів в заложниках мільйони цивільних!
вони можуть кожного дня, цю профанацію проводити, на радість рудому одновуху!
ти, ****, про це домовився у стамбулі, переговорник хєров?
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23.05.2025 17:55
+16
Ніхто не говорить що тим людям нічого не загрожувало.
Просто якщо ми будемо міняти цивільних на військових то це дасть пі'дорам лишню мотивацію хапати цивільних і розстрілювати військовополонених які їм стануть непотрібні...
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23.05.2025 18:07
+16
нєнє!
ми разом підемо і скажемо це, родичам захисників маріуполя, яких під особисту гарантію, зе!гніди та червоного хреста здали в кацапські катівні!
і, взагалі невідомо, що з ними!
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23.05.2025 18:08
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23.05.2025 17:54 Ответить
умеров, кончений зелений дегенерат!
у списку половина цивільних!!!!
у кацапів в заложниках мільйони цивільних!
вони можуть кожного дня, цю профанацію проводити, на радість рудому одновуху!
ти, ****, про це домовився у стамбулі, переговорник хєров?
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23.05.2025 17:55 Ответить
Йдіть скажи то в лице тим кого повернули.
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23.05.2025 18:00 Ответить
Ніхто не говорить що тим людям нічого не загрожувало.
Просто якщо ми будемо міняти цивільних на військових то це дасть пі'дорам лишню мотивацію хапати цивільних і розстрілювати військовополонених які їм стануть непотрібні...
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23.05.2025 18:07 Ответить
А на думку не спадало що половина тих цивідбних людей громадян України в окупації працювало на розвідку ГУР України, передавала дані нашім військовим - за що ж їх ФСБ взяло
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23.05.2025 19:14 Ответить
нєнє!
ми разом підемо і скажемо це, родичам захисників маріуполя, яких під особисту гарантію, зе!гніди та червоного хреста здали в кацапські катівні!
і, взагалі невідомо, що з ними!
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23.05.2025 18:08 Ответить
+ 💯 !

першими мають бути звільнені Герої Маріуполя !

те, що вони пережили в оточенні - пекло!

.
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23.05.2025 18:17 Ответить
я, більше чим впевнений, що більшість з них ніколи не зможуть повернутися до нормального життя.
отака, ****, реальність.
а, нам впарюють, переможну брехню необраного зе!падлюки!
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23.05.2025 18:20 Ответить
пнх ідіот.
Перемога вже в тому що ці 390 громадян України будуть в Україні а не під катуваннями у твоїх друзяк з москви
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23.05.2025 20:08 Ответить
Ти поставками дронів займайся а не піаром на полонених,рустємчік.
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23.05.2025 17:59 Ответить
де "екстрадовані" ЗЄлею Герої Маріуполя ?

.
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23.05.2025 18:15 Ответить
спочатку ваш зеленськи лідор ,кинув житт'я цих Воїнів під ноги русні ,розмінувавши Чонгар...та відкрили дорогу до Маріуполя ... а Воїнам нашим Слава !!! а вам шоблі 🤡 Ганьба !!!
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23.05.2025 18:23 Ответить
ЄдиниЙ критеріЙ - зберегти життя", включає виробництво ракет і систем ППО , які було зупинено,для того,щоб не було чим захищати життя українців,*********** ,укриттів,оборонних споруд мінування мостів(а не їх розмінування)).якісні ********** і зброя.а не брак .котрий згодом силіконом виправляють.відсутність пограбування бюджету на закупівлі харчів.амуніції медицини для захисників.планування війскових операцій для збереження людського життя.а не ""мясорубок" для його знищення .Оголосіть списки звільнених і цілком можливо буде для "зелених лідорів" актуальне "зберегти життя"
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23.05.2025 18:40 Ответить
після полону вояк може вже не повертатися в окопи.
відповідно, безалаберність влади по отриманню не військових а цивільних, по суті, нічого не означає бо це просто порятунок життя а не повернення в стрій.
звісно, порятунок цивільного теж важливе але це дає ворогу стимул не віддавати полонених а просто набирати цивільних вся провина яких це розмовляв українською мовою.
але це все неважливе бо відношення 1 до 10 по полонених і ворог розуміючи що ми ніколи не наберемо стільки полонений віддав наказ страчувати наших на полі бою.
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23.05.2025 19:16 Ответить
В мене питання: міністру оборони більше немає чого робити, як піаритися на обміну полонених? Чи це входить в його обов'язки?
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24.05.2025 01:50 Ответить
 
 