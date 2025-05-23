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Новости Видео Обмен пленными
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"Привет, я жив-здоров": первые звонки украинских воинов родным после освобождения из плена РФ. ВИДЕО

Украинцы, которых вернули домой из российского плена в рамках первого этапа масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000", впервые после освобождения звонят родным.

Видео опубликовал омбудсман Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

"Привет! Я жив-здоров, все нормально", - со слезами на глазах говорит освобожденный из плена РФ украинский военный.

"Эмоции возвращенных - слезы радости и долгожданное облегчение. Приветствуем дома Героев!" - добавил Лубинец.

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Напомним, 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Автор: 

военнопленные (1109) обмен (1412) пленные (2167) Лубинец Дмитрий (480)


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Топ комментарии
+13
Вітаємо Вас , дорогі наші захисники ,
на рідній землі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️👍🏼👍🏼
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23.05.2025 18:29
+11
Коли виїздили з окупації були такі самі емоції(
А хлопці ще й в полоні у катів були(((
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23.05.2025 18:31
+10
дякую. дякую що живі.
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23.05.2025 18:26
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дякую. дякую що живі.
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23.05.2025 18:26 Ответить
Вітаємо Вас , дорогі наші захисники ,
на рідній землі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️👍🏼👍🏼
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23.05.2025 18:29 Ответить
Коли виїздили з окупації були такі самі емоції(
А хлопці ще й в полоні у катів були(((
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23.05.2025 18:31 Ответить
20 травня 2022 року, гарнізон, який утримував "Азовсталь" у захопленому РФ Маріуполі, отримав наказ - припинити оборону. За його словами, близько двох тисяч воїнів виходять з "Азовсталі" і здаються у полон.



але ж, умеров домовився міняти цивільних на військових.
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23.05.2025 18:34 Ответить
прокляте все🤡 зеленське шобло , таку зраду ,здати у полон своїх Воїнів , дуже мало в історії ...ніколи вам вибл* дкам українці цього не пробачать ,добре шо Воїни живі ,але їх сльози, вам слугам відільються !!!
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23.05.2025 18:53 Ответить
З поверненням💛💙……
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23.05.2025 18:56 Ответить
Хто наступний попіариться ?
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23.05.2025 19:00 Ответить
Скільки азовців в тій тисячі, що під гарантії склали зброю? Само собою ніхто хай не буде в полоні
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23.05.2025 19:22 Ответить
не прощу ніколи кацап..м під..рам катування українців..21 століття а там як були кацап..ми так лишилися
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23.05.2025 20:42 Ответить
Де всі ті штребани які в коментарях гадять??? Коли в заголовку букви - ТЦК , одразу вся гниль вилазе, десятки та сотні довбодятлів. А тут нікого немає.... Новина то гарна. Хлоцпям бажаю відновитися та побудувати своє життя там де вони хочуть,бажано за кордоном - вони це ЗАСЛУЖИЛИ !!!
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23.05.2025 21:11 Ответить
 
 