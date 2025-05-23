"Привет, я жив-здоров": первые звонки украинских воинов родным после освобождения из плена РФ. ВИДЕО

Украинцы, которых вернули домой из российского плена в рамках первого этапа масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000", впервые после освобождения звонят родным.

Видео опубликовал омбудсман Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.

"Привет! Я жив-здоров, все нормально", - со слезами на глазах говорит освобожденный из плена РФ украинский военный.

"Эмоции возвращенных - слезы радости и долгожданное облегчение. Приветствуем дома Героев!" - добавил Лубинец.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Умеров об обмене 1000 на 1000: Списки формировались по единственному критерию - сохранить жизнь

Напомним, 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".