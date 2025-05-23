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"Привет, я жив-здоров": первые звонки украинских воинов родным после освобождения из плена РФ. ВИДЕО
Украинцы, которых вернули домой из российского плена в рамках первого этапа масштабного обмена пленными в формате "1000 на 1000", впервые после освобождения звонят родным.
Видео опубликовал омбудсман Дмитрий Лубинец, информирует Цензор.НЕТ.
"Привет! Я жив-здоров, все нормально", - со слезами на глазах говорит освобожденный из плена РФ украинский военный.
"Эмоции возвращенных - слезы радости и долгожданное облегчение. Приветствуем дома Героев!" - добавил Лубинец.
Напомним, 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".
Топ комментарии
+13 Amber
показать весь комментарий23.05.2025 18:29 Ссылка
+11 Isolda Peres
показать весь комментарий23.05.2025 18:31 Ссылка
+10 ола жмуд
показать весь комментарий23.05.2025 18:26 Ссылка
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на рідній землі 🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️❤️👍🏼👍🏼
А хлопці ще й в полоні у катів були(((
але ж, умеров домовився міняти цивільних на військових.