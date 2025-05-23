В Россию выехали 70 предателей в рамках обмена "1000 на 1000", - проект "Хочу к своим"
23 мая состоялся первый этап обмена пленными между Украиной и Россией по формату "1000 на 1000". В его рамках в Россию были переданы 70 человек, осужденные в Украине за преступления, связанные с коллаборационизмом и государственной изменой.
Об этом сообщает украинский проект "Хочу к своим", информирует Цензор.НЕТ.
"23.05.2025 года в рамках государственного проекта "Хочу к своим", который реализуется Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными при поддержке ГУР МО, СБУ и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в Российскую Федерацию выехали 70 коллаборационистов с параллельным возвращением десятков украинских гражданских заложников из российской неволи, которые годами незаконно удерживались российскими властями", - говорится в сообщении.
Профили 31 коллаборанта, которые сегодня покинули территорию Украины, представлены на сайте проекта "Хочу к своим" с пометкой "Выехал/выехала".
Российские СМИ сообщают, что в Россию выехали люди, которые "давно хотели этого". Они якобы "не видели своего будущего в Украине и идентифицируют себя как русские".
Россия забрала 70 человек, которые в Украине были осуждены за преступления, связанные с коллаборационизмом, государственной изменой, терроризмом.
Напомним, что 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".
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Поміняли 120 людей на 70 шматків лайна.
Непогано.
В разі чого,козир витягне....
Дуже вже хотів к своим, дарма що Нідерланди також його хотіли по своїй програмі: розслідування збиття пас.літака.
скільки засуджених на пожиттєво, захисників маріуполя, забрала україна?
https://censor.net/ua/n3553986
...давно бажали.... А хто ж їх тут тримав? Кацапам кортіло "двіжухі"?