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Новости Обмен пленными Разоблачение коллаборантов
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В Россию выехали 70 предателей в рамках обмена "1000 на 1000", - проект "Хочу к своим"

Во время обмена 23 мая в Россию выехали 70 коллаборационистов.

23 мая состоялся первый этап обмена пленными между Украиной и Россией по формату "1000 на 1000". В его рамках в Россию были переданы 70 человек, осужденные в Украине за преступления, связанные с коллаборационизмом и государственной изменой.

Об этом сообщает украинский проект "Хочу к своим", информирует Цензор.НЕТ.

"23.05.2025 года в рамках государственного проекта "Хочу к своим", который реализуется Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными при поддержке ГУР МО, СБУ и Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, в Российскую Федерацию выехали 70 коллаборационистов с параллельным возвращением десятков украинских гражданских заложников из российской неволи, которые годами незаконно удерживались российскими властями", - говорится в сообщении.

Профили 31 коллаборанта, которые сегодня покинули территорию Украины, представлены на сайте проекта "Хочу к своим" с пометкой "Выехал/выехала".

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Российские СМИ сообщают, что в Россию выехали люди, которые "давно хотели этого". Они якобы "не видели своего будущего в Украине и идентифицируют себя как русские".

Россия забрала 70 человек, которые в Украине были осуждены за преступления, связанные с коллаборационизмом, государственной изменой, терроризмом.

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Напомним, что 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Автор: 

обмен (1412) россия (96018) коллаборационизм (880)


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Топ комментарии
+27
Невже, і єрмак серед них?
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23.05.2025 18:59
+20
Росія забрала 70 осіб, які в Україні були засуджені за злочини, пов'язані з колабораціонізмом, державною зрадою, тероризмом.

скільки засуджених на пожиттєво, захисників маріуполя, забрала україна?
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23.05.2025 19:01
+19
А тут обурювались, що повернено 120 цивільних.
Поміняли 120 людей на 70 шматків лайна.
Непогано.
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23.05.2025 18:59
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Боже бережи Україну
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23.05.2025 18:57 Ответить
А я все думав, де ми будемо скільки колаборантів і терористів тримати. Враховуючи, що наших полонених в рази більше ніж мокшів, так всі тюрми і позвільняємо.
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23.05.2025 19:03 Ответить
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23.05.2025 18:58 Ответить
Невже, і єрмак серед них?
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23.05.2025 18:59 Ответить
А тут обурювались, що повернено 120 цивільних.
Поміняли 120 людей на 70 шматків лайна.
Непогано.
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23.05.2025 18:59 Ответить
Якщо так, а не 70 шматків лайна і 320 військовополонених на наших 120 цивільних заручників і 270 захисників України.
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23.05.2025 19:05 Ответить
Никакого вреда нам они уже причинить не могут, а наших за их счет удалось вытащить. Так что профит конечно.
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23.05.2025 19:06 Ответить
Ну я б сказав такий сумнівний профіт. Тепер остальні зрадники і терористи будуть робити в Україні все що захочуть знаючи що їм за це нічого не буде. І в результаті ще невідомо які втрати вони нанесуть Україні в тому числі проти наших людей
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23.05.2025 20:18 Ответить
Це з самого початку.Конспірації їм ніякої не треба.
В разі чого,козир витягне....
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23.05.2025 22:58 Ответить
не пишіть дурниць - кацапи забрали маленький децл з тих хто сидить - ознайомтеся https://hochuksvoim.com/uk
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24.05.2025 10:03 Ответить
Цемаха також касапи забрали по програмі хочуксвоим.
Дуже вже хотів к своим, дарма що Нідерланди також його хотіли по своїй програмі: розслідування збиття пас.літака.
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24.05.2025 10:55 Ответить
Богуслаєва колобаранта хоч невиддали?Він повинен здохнуть тут.
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23.05.2025 21:29 Ответить
Ну если за него удастся выменять хотя бы несколько наших пацанов - уже дело. Ему все равно по естественным причинам осталось недолго.
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24.05.2025 08:56 Ответить
Колаборантів відпускати не можна. Вони повинні зону топтати від дзвінка до дзвінка.
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23.05.2025 19:00 Ответить
Їх мобілізують і вони будуть самими мотивованими вбивцями серед орків.
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23.05.2025 19:23 Ответить
Та так,тепер буде більше підпалів і підривів,т.я. куратор ФСБ скаже типу "случай что,ми вас бистро обменяем"
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23.05.2025 19:42 Ответить
Покидьки які палять машини за обіцянку винагороди - в Росії залишаться такими ж покидьками, які за такі ж обіцянки запросто підуть робити це вже на новому місці. Чи ви думаєте вони наукові роботи там писатимуть?
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23.05.2025 22:11 Ответить
у нас просто немає кого міняти
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23.05.2025 21:21 Ответить
Всьо прарарасєйскає гавно має бути викинуте з України запарєбрік в радную говєнь...
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23.05.2025 19:01 Ответить
Підтримую, лише додам ,що неважливо кого віддали ,все рівно вони не люди,головне ,що 1000 українців повернулось додому.
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23.05.2025 20:52 Ответить
Росія забрала 70 осіб, які в Україні були засуджені за злочини, пов'язані з колабораціонізмом, державною зрадою, тероризмом.

скільки засуджених на пожиттєво, захисників маріуполя, забрала україна?
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23.05.2025 19:01 Ответить
Дмитро Смітій, боєць бригади Азов був засуджений російським судом на 20 позбавлення волі. Для відбування "покарання" був етапований до Омску. Утримався у виправній колонії номер шiсть. В Україну повернувся у жовтні 2024 року внаслідок обміну військовополоненими
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23.05.2025 20:20 Ответить
ще, 69 треба. шукай.
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23.05.2025 20:31 Ответить
Треба було їх на дорожку полонієм напоїти щоб по тихенько здихали на істарічєской родінє.
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23.05.2025 19:03 Ответить
У нас загратованим кацапам і підкацапникам Червоний хрест в п'яту точку заглядає і пилинки здуває
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23.05.2025 22:14 Ответить
Поміняли українців на українців....
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23.05.2025 19:04 Ответить
А могли б ще в 1991-му зібрати чумайдани і не плодити нечисть в Україні, чи в 2014-му самі поїхати.
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23.05.2025 19:04 Ответить
Ще двох на Банковій забули відправити "к сваім"- Вована з Андрюхой, а то вони замість щоб поїхати на московські болота, "к сваїм", вирішили будувати рашку тут.
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23.05.2025 19:08 Ответить
портнов виїхав до Кабзона
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23.05.2025 19:11 Ответить
І їрмакака з буратінкой? А татаров?
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23.05.2025 19:14 Ответить
Таке рішення прийняте ворогами України і зрадниками національних інтересів..
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23.05.2025 19:19 Ответить
А на куя? Вони не відбули термін за злочин. Це як амністія від ОП своїм зловленим подільникам.
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23.05.2025 19:22 Ответить
А ты , идиота кусок, вроде как не знаешь, что гражданских украинцев на Донбассе и за Порогами кацапы сажают на дикие сроки?
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23.05.2025 19:58 Ответить
Як гугл переклав свиноособачу мову, так і відповідаю: На окупованих територіях залишилися тільки колабаранти і пацифісти. Усі українці давно виїхали.
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24.05.2025 06:14 Ответить
А потім ми дивуємось чому така сила силенна зрадників, наводчиків ракет, підпалювачів військового майна. Вони всі знають що максимумом буде відсидка в декілька місяців. Допоки не обміняють. Їх не можна обмінювати.
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23.05.2025 19:45 Ответить
нормальний план виїзду без ризику бути втопленим у Тисі
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23.05.2025 19:53 Ответить
А якщо раша захоче їх мобілізувати? Будуть тікати через Амур?
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23.05.2025 20:09 Ответить
простих рішень ніхто не обіцяв
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23.05.2025 23:47 Ответить
Якби в 1991 році як пропонував мій прадід просовкових і проросійських зрадників, б розстрілювали і знищували то зараз з цим проблем б не було
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23.05.2025 19:57 Ответить
Если бы тогда поменяли ядерку на вступление в НАТО в Украине был бы лас вегас
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24.05.2025 04:25 Ответить
Російські ЗМІ повідомляють, що до Росії виїхали люди, які "давно бажали цього". Вони нібито "не бачили свого майбутнього в Україні та ідентифікують себе як росіяни". Джерело:
https://censor.net/ua/n3553986
...давно бажали.... А хто ж їх тут тримав? Кацапам кортіло "двіжухі"?
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23.05.2025 20:49 Ответить
Обмін військового на військового або осіб прирівнених до них має відбуватись. цивільні громадяни-зрадники України мають нести повне покарання і обміну не підлягають, а тим хто "хачу к сваим" поки не пізно чемодан вокзал и на Магадан.
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23.05.2025 22:10 Ответить
А громадянства України їх позбавили? А їх майно конфіскували? І позбавили всіх соціальних виплат ( пенсій) ? А почали підготовку до депортацію їх родин?
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23.05.2025 23:01 Ответить
А чи є можливість відправити на залісся всіх бажаючих?
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23.05.2025 23:49 Ответить
Виходить так. Не хочеш йти в ЗСУ, хочеш виїхати з України? Попрацюй на ФСБ, зароби бабла, і тебе безкоштовно вивезуть з України в рамках обміну полоненими. Гарний стартап винайшли на Банковій.
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24.05.2025 06:25 Ответить
 
 