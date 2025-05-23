Обмен пленными – единственный значимый результат встречи в Турции. Все остальное россияне блокируют, – Зеленский. ВИДЕО
Масштабный обмен пленными по формуле 1000 на 1000, первый этап которого состоялся 23 мая, президент Владимир Зеленский назвал "единственным значимым результатом" переговоров в Турции. Все остальное, по словам главы государства, Россия блокирует.
Об этом он сказал в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодняшний день. Главное - состоялся обмен. И это первый этап крупнейшего обмена, о котором договорились в Турции. Фактически единственный значимый результат встречи в Турции - все остальное россияне блокируют. Пока что блокируют. Но возвращение наших людей - это именно то, ради чего мы всегда работаем. Обязательно вернем всех. Каждый наш гражданин, каждый украинский военный и гражданский, все украинские заложники, которых удерживают в России, - мы всех их должны освободить", - сказал президент.
Зеленский также рассказал, что 24 и 25 мая состоятся следующие этапы большого обмена пленными.
"Сегодня дома почти 400 человек - 390. Это военные и гражданские. Завтра и послезавтра - тоже следующие этапы. Формула - тысяча на тысячу. Благодарен всей нашей команде, которая привлечена к реализации обмена", - сказал глава государства.
Он выразил благодарность всем воинам на фронте, которые обеспечивают пополнение для Украины именно обменного фонда. Также президент поблагодарил и правоохранителей, которые добавляют в обменный фонд российских диверсантов и коллаборационистов.
"Важно, что Украина возвращает своих. Спасибо всем в мире, кто нам помогает", - добавил украинский лидер.
Напомним, что 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".
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брехлива гундоса потвора міняє кацапських найманців вбивць мародерів на цивільних.
а, це означає, що наступного разу, буде не половина цивільних, а всі, в будь якій кількості.
а, наших військових просто розстріляють, або закатують.
про долю захисників маріуполя, яких під особисті гарантії зе!гніди та червоного хреста здали в кацапські катівні, невідомо взагалі нічого.
отака, ****, реальність від зеленої зе!паскуди!
А ти всерйоз чекав чогось іншого?
Але мене зараз цікавить таке - а скільки наших в полоні в Мацковії і скільки мацкавитів в полоні у нас ... бо може так статися, що ми мацкавитів віддамо на обмін за наших і в решті решт у нас не буде їхніх полонених, а в Орді наших ще буде повно . Хотілося б, щоб ЛІДОР прояснив ситуацію.
30 травня буде 2 роки,як перестрочив по терміну.
А обмін запропонували турки,слова вдячності їм не видно від нього,а піаритись то буде,ніби все його заслуга.
Як там хвормула миру, наприклад? Стільки ж було галасу