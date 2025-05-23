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Новости Обмен пленными
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Обмен пленными – единственный значимый результат встречи в Турции. Все остальное россияне блокируют, – Зеленский. ВИДЕО

Масштабный обмен пленными по формуле 1000 на 1000, первый этап которого состоялся 23 мая, президент Владимир Зеленский назвал "единственным значимым результатом" переговоров в Турции. Все остальное, по словам главы государства, Россия блокирует.

Об этом он сказал в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний день. Главное - состоялся обмен. И это первый этап крупнейшего обмена, о котором договорились в Турции. Фактически единственный значимый результат встречи в Турции - все остальное россияне блокируют. Пока что блокируют. Но возвращение наших людей - это именно то, ради чего мы всегда работаем. Обязательно вернем всех. Каждый наш гражданин, каждый украинский военный и гражданский, все украинские заложники, которых удерживают в России, - мы всех их должны освободить", - сказал президент.

Зеленский также рассказал, что 24 и 25 мая состоятся следующие этапы большого обмена пленными.

"Сегодня дома почти 400 человек - 390. Это военные и гражданские. Завтра и послезавтра - тоже следующие этапы. Формула - тысяча на тысячу. Благодарен всей нашей команде, которая привлечена к реализации обмена", - сказал глава государства.

Смотрите также: Первый день большого обмена: 390 украинцев возвращены из российского плена. ФОТОрепортаж

Он выразил благодарность всем воинам на фронте, которые обеспечивают пополнение для Украины именно обменного фонда. Также президент поблагодарил и правоохранителей, которые добавляют в обменный фонд российских диверсантов и коллаборационистов.

"Важно, что Украина возвращает своих. Спасибо всем в мире, кто нам помогает", - добавил украинский лидер.

Напомним, что 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".

Смотрите также: "Привет, я жив-здоров": первые звонки украинских воинов к родным после освобождения из плена РФ. ВИДЕО

Автор: 

Зеленский Владимир (20734) обмен (1412) пленные (2167)


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Топ комментарии
+16
20 травня 2022 року, гарнізон, який утримував "Азовсталь" у захопленому РФ Маріуполі, отримав наказ - припинити оборону. За його словами, близько двох тисяч воїнів виходять з "Азовсталі" і здаються у полон.

брехлива гундоса потвора міняє кацапських найманців вбивць мародерів на цивільних.
а, це означає, що наступного разу, буде не половина цивільних, а всі, в будь якій кількості.
а, наших військових просто розстріляють, або закатують.

про долю захисників маріуполя, яких під особисті гарантії зе!гніди та червоного хреста здали в кацапські катівні, невідомо взагалі нічого.

отака, ****, реальність від зеленої зе!паскуди!
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23.05.2025 18:45
+10
де тобою "екстрадовані" (передані в рашиську неволю) Герої Маріуполя ?

.
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23.05.2025 18:40
+6
А де ж твої потужності, вава?
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23.05.2025 19:23
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де тобою "екстрадовані" (передані в рашиську неволю) Герої Маріуполя ?

.
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23.05.2025 18:40 Ответить
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24.05.2025 11:05 Ответить
20 травня 2022 року, гарнізон, який утримував "Азовсталь" у захопленому РФ Маріуполі, отримав наказ - припинити оборону. За його словами, близько двох тисяч воїнів виходять з "Азовсталі" і здаються у полон.

брехлива гундоса потвора міняє кацапських найманців вбивць мародерів на цивільних.
а, це означає, що наступного разу, буде не половина цивільних, а всі, в будь якій кількості.
а, наших військових просто розстріляють, або закатують.

про долю захисників маріуполя, яких під особисті гарантії зе!гніди та червоного хреста здали в кацапські катівні, невідомо взагалі нічого.

отака, ****, реальність від зеленої зе!паскуди!
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23.05.2025 18:45 Ответить
Самых медийных, перспективных сам абамович на джете вернул, а вы что ещё про кого-то вспомнили?
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24.05.2025 01:17 Ответить
В хіба до "переговорів" обмінів не було? Мелять шо попало......
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23.05.2025 18:46 Ответить
Агарчілся?
А ти всерйоз чекав чогось іншого?
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23.05.2025 18:49 Ответить
И то благодаря трампу.
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23.05.2025 18:57 Ответить
Такої наглої брехні давно не було
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23.05.2025 19:02 Ответить
А де ж твої потужності, вава?
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23.05.2025 19:23 Ответить
иди геть..
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23.05.2025 19:41 Ответить
ЛІДОР звернувся як завжди - Потужно , Незламно та Квартально.

Але мене зараз цікавить таке - а скільки наших в полоні в Мацковії і скільки мацкавитів в полоні у нас ... бо може так статися, що ми мацкавитів віддамо на обмін за наших і в решті решт у нас не буде їхніх полонених, а в Орді наших ще буде повно . Хотілося б, щоб ЛІДОР прояснив ситуацію.
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23.05.2025 19:46 Ответить
10 тисяч була цифра місяць тому. 10 тисяч українських солдатів
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23.05.2025 20:32 Ответить
2000-8000 їх і наших
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23.05.2025 21:00 Ответить
Як цього ******** взагалі можна слухати після параду 9 травня? Зеленський має сидіти за гратами, а не відосики записувати. В українців жодної самоповаги. Жодної.
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23.05.2025 20:31 Ответить
Вони ще не наіржалися
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24.05.2025 09:54 Ответить
Подавай у відставку, прийдуть люди які наршті налагодять випуск ракет і перетворять москву на попіл. Два роки як було оголошено про завершення проєкту, поц де ракети ? Де наша відплата?
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23.05.2025 20:42 Ответить
Його то і реально ніхто всерйоз не сприймає: не вміє ладити з лідерами країн, бикує серед них,а кроку не ступить без завгоспа і все це на очах у зах.лідерів.
30 травня буде 2 роки,як перестрочив по терміну.
А обмін запропонували турки,слова вдячності їм не видно від нього,а піаритись то буде,ніби все його заслуга.
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23.05.2025 20:54 Ответить
Один рік
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23.05.2025 20:58 Ответить
А в тебе ж, чучело гундосе, немає фахівців-дипломатів, які б "розблокували заблоковане", чим і займається дипломатія, так? Бо уся твоя шобла - не професіонали, а дегроти з кварталу.
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23.05.2025 21:15 Ответить
В нього зато є (де)ефективні менеджери
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24.05.2025 10:01 Ответить
Надоело уже, со своими видосиками унылыми
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24.05.2025 01:56 Ответить
Вава, розкажи українцям про свої значимі результати
Як там хвормула миру, наприклад? Стільки ж було галасу
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24.05.2025 09:52 Ответить
 
 