Обмен пленными – единственный значимый результат встречи в Турции. Все остальное россияне блокируют, – Зеленский. ВИДЕО

Масштабный обмен пленными по формуле 1000 на 1000, первый этап которого состоялся 23 мая, президент Владимир Зеленский назвал "единственным значимым результатом" переговоров в Турции. Все остальное, по словам главы государства, Россия блокирует.

Об этом он сказал в своем видеообращении, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодняшний день. Главное - состоялся обмен. И это первый этап крупнейшего обмена, о котором договорились в Турции. Фактически единственный значимый результат встречи в Турции - все остальное россияне блокируют. Пока что блокируют. Но возвращение наших людей - это именно то, ради чего мы всегда работаем. Обязательно вернем всех. Каждый наш гражданин, каждый украинский военный и гражданский, все украинские заложники, которых удерживают в России, - мы всех их должны освободить", - сказал президент.

Зеленский также рассказал, что 24 и 25 мая состоятся следующие этапы большого обмена пленными.

"Сегодня дома почти 400 человек - 390. Это военные и гражданские. Завтра и послезавтра - тоже следующие этапы. Формула - тысяча на тысячу. Благодарен всей нашей команде, которая привлечена к реализации обмена", - сказал глава государства.

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Он выразил благодарность всем воинам на фронте, которые обеспечивают пополнение для Украины именно обменного фонда. Также президент поблагодарил и правоохранителей, которые добавляют в обменный фонд российских диверсантов и коллаборационистов.

"Важно, что Украина возвращает своих. Спасибо всем в мире, кто нам помогает", - добавил украинский лидер.

Напомним, что 23 мая в Украину из российского плена вернулись 390 украинцев. Это первый этап в рамках обмена пленными в формате "1000 на 1000".

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