Обмін полоненими – єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині. Все інше росіяни блокують, - Зеленський. ВIДЕО

Масштабний обмін полоненими за формулою 1000 на 1000, перший етап якого відбувся 23 травня, президент Володимир Зеленський назвав "єдиним значимим результатом" переговорів в Туреччині. Все інше, за словами глави держави, Росія блокує.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній день. Головне – відбувся обмін. І це перший етап найбільшого обміну, про який домовились у Туреччині. Фактично єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині – усе інше росіяни блокують. Поки що блокують. Але повернення наших людей – це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов’язково повернемо всіх. Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, усі українські заручники, яких утримують у Росії, – ми всіх їх маємо визволити", - сказав президент.

Зеленський також розповів, що 24 та 25 травня відбудуться наступні етапи великого обміну полоненими.

"Сьогодні вдома майже 400 людей – 390. Це військові та цивільні. Завтра й післязавтра – теж наступні етапи. Формула – тисяча на тисячу. Вдячний усій нашій команді, яка залучена до реалізації обміну", - сказав очільник держави.

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Він висловив вдячність усім воїнам на фронті, які забезпечують поповнення для України саме обмінного фонду. Також президент подякував і правоохоронцям, які додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів.

"Важливо, що Україна повертає своїх. Дякую всім у світі, хто нам допомагає", - додав український лідер.

Нагадаємо, що 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

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