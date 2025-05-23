Обмін полоненими – єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині. Все інше росіяни блокують, - Зеленський. ВIДЕО
Масштабний обмін полоненими за формулою 1000 на 1000, перший етап якого відбувся 23 травня, президент Володимир Зеленський назвав "єдиним значимим результатом" переговорів в Туреччині. Все інше, за словами глави держави, Росія блокує.
Про це він сказав у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогоднішній день. Головне – відбувся обмін. І це перший етап найбільшого обміну, про який домовились у Туреччині. Фактично єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині – усе інше росіяни блокують. Поки що блокують. Але повернення наших людей – це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов’язково повернемо всіх. Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, усі українські заручники, яких утримують у Росії, – ми всіх їх маємо визволити", - сказав президент.
Зеленський також розповів, що 24 та 25 травня відбудуться наступні етапи великого обміну полоненими.
"Сьогодні вдома майже 400 людей – 390. Це військові та цивільні. Завтра й післязавтра – теж наступні етапи. Формула – тисяча на тисячу. Вдячний усій нашій команді, яка залучена до реалізації обміну", - сказав очільник держави.
Він висловив вдячність усім воїнам на фронті, які забезпечують поповнення для України саме обмінного фонду. Також президент подякував і правоохоронцям, які додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів.
"Важливо, що Україна повертає своїх. Дякую всім у світі, хто нам допомагає", - додав український лідер.
Нагадаємо, що 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".
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брехлива гундоса потвора міняє кацапських найманців вбивць мародерів на цивільних.
а, це означає, що наступного разу, буде не половина цивільних, а всі, в будь якій кількості.
а, наших військових просто розстріляють, або закатують.
про долю захисників маріуполя, яких під особисті гарантії зе!гніди та червоного хреста здали в кацапські катівні, невідомо взагалі нічого.
отака, ****, реальність від зеленої зе!паскуди!
А ти всерйоз чекав чогось іншого?
Але мене зараз цікавить таке - а скільки наших в полоні в Мацковії і скільки мацкавитів в полоні у нас ... бо може так статися, що ми мацкавитів віддамо на обмін за наших і в решті решт у нас не буде їхніх полонених, а в Орді наших ще буде повно . Хотілося б, щоб ЛІДОР прояснив ситуацію.
30 травня буде 2 роки,як перестрочив по терміну.
А обмін запропонували турки,слова вдячності їм не видно від нього,а піаритись то буде,ніби все його заслуга.
Як там хвормула миру, наприклад? Стільки ж було галасу