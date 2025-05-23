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Новини Обмін полоненими
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Обмін полоненими – єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині. Все інше росіяни блокують, - Зеленський. ВIДЕО

Масштабний обмін полоненими за формулою 1000 на 1000, перший етап якого відбувся 23 травня, президент Володимир Зеленський назвав "єдиним значимим результатом" переговорів в Туреччині. Все інше, за словами глави держави, Росія блокує.

Про це він сказав у своєму відеозверненні, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогоднішній день. Головне – відбувся обмін. І це перший етап найбільшого обміну, про який домовились у Туреччині. Фактично єдиний значимий результат зустрічі в Туреччині – усе інше росіяни блокують. Поки що блокують. Але повернення наших людей – це саме те, заради чого ми завжди працюємо. Обов’язково повернемо всіх. Кожен наш громадянин, кожен український військовий і цивільний, усі українські заручники, яких утримують у Росії, – ми всіх їх маємо визволити", - сказав президент.

Зеленський також розповів, що 24 та 25 травня відбудуться наступні етапи великого обміну полоненими.

"Сьогодні вдома майже 400 людей – 390. Це військові та цивільні. Завтра й післязавтра – теж наступні етапи. Формула – тисяча на тисячу. Вдячний усій нашій команді, яка залучена до реалізації обміну", - сказав очільник держави.

Дивіться також: Перший день великого обміну: 390 українців повернуто з російського полону. ФОТОрепортаж

Він висловив вдячність усім воїнам на фронті, які забезпечують поповнення для України саме обмінного фонду. Також президент подякував і правоохоронцям, які додають в обмінний фонд російських диверсантів і колаборантів.

"Важливо, що Україна повертає своїх. Дякую всім у світі, хто нам допомагає", - додав український лідер.

Нагадаємо, що 23 травня до України з російського полону повернулися 390 українців. Це перший етап в рамках обміну полоненими у форматі "1000 на 1000".

Дивіться також: "Привіт, я живий-здоровий": перші дзвінки українських воїнів до рідних після звільнення з полону РФ. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24213) обмін (1194) полонені (2291)


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Топ коментарі
+16
20 травня 2022 року, гарнізон, який утримував "Азовсталь" у захопленому РФ Маріуполі, отримав наказ - припинити оборону. За його словами, близько двох тисяч воїнів виходять з "Азовсталі" і здаються у полон.

брехлива гундоса потвора міняє кацапських найманців вбивць мародерів на цивільних.
а, це означає, що наступного разу, буде не половина цивільних, а всі, в будь якій кількості.
а, наших військових просто розстріляють, або закатують.

про долю захисників маріуполя, яких під особисті гарантії зе!гніди та червоного хреста здали в кацапські катівні, невідомо взагалі нічого.

отака, ****, реальність від зеленої зе!паскуди!
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23.05.2025 18:45
+10
де тобою "екстрадовані" (передані в рашиську неволю) Герої Маріуполя ?

.
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23.05.2025 18:40
+6
А де ж твої потужності, вава?
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23.05.2025 19:23
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де тобою "екстрадовані" (передані в рашиську неволю) Герої Маріуполя ?

.
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23.05.2025 18:40 Відповісти
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24.05.2025 11:05 Відповісти
20 травня 2022 року, гарнізон, який утримував "Азовсталь" у захопленому РФ Маріуполі, отримав наказ - припинити оборону. За його словами, близько двох тисяч воїнів виходять з "Азовсталі" і здаються у полон.

брехлива гундоса потвора міняє кацапських найманців вбивць мародерів на цивільних.
а, це означає, що наступного разу, буде не половина цивільних, а всі, в будь якій кількості.
а, наших військових просто розстріляють, або закатують.

про долю захисників маріуполя, яких під особисті гарантії зе!гніди та червоного хреста здали в кацапські катівні, невідомо взагалі нічого.

отака, ****, реальність від зеленої зе!паскуди!
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23.05.2025 18:45 Відповісти
Самых медийных, перспективных сам абамович на джете вернул, а вы что ещё про кого-то вспомнили?
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24.05.2025 01:17 Відповісти
В хіба до "переговорів" обмінів не було? Мелять шо попало......
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23.05.2025 18:46 Відповісти
Агарчілся?
А ти всерйоз чекав чогось іншого?
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23.05.2025 18:49 Відповісти
И то благодаря трампу.
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23.05.2025 18:57 Відповісти
Такої наглої брехні давно не було
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23.05.2025 19:02 Відповісти
А де ж твої потужності, вава?
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23.05.2025 19:23 Відповісти
иди геть..
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23.05.2025 19:41 Відповісти
ЛІДОР звернувся як завжди - Потужно , Незламно та Квартально.

Але мене зараз цікавить таке - а скільки наших в полоні в Мацковії і скільки мацкавитів в полоні у нас ... бо може так статися, що ми мацкавитів віддамо на обмін за наших і в решті решт у нас не буде їхніх полонених, а в Орді наших ще буде повно . Хотілося б, щоб ЛІДОР прояснив ситуацію.
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23.05.2025 19:46 Відповісти
10 тисяч була цифра місяць тому. 10 тисяч українських солдатів
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23.05.2025 20:32 Відповісти
2000-8000 їх і наших
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23.05.2025 21:00 Відповісти
Як цього ******** взагалі можна слухати після параду 9 травня? Зеленський має сидіти за гратами, а не відосики записувати. В українців жодної самоповаги. Жодної.
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23.05.2025 20:31 Відповісти
Вони ще не наіржалися
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24.05.2025 09:54 Відповісти
Подавай у відставку, прийдуть люди які наршті налагодять випуск ракет і перетворять москву на попіл. Два роки як було оголошено про завершення проєкту, поц де ракети ? Де наша відплата?
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23.05.2025 20:42 Відповісти
Його то і реально ніхто всерйоз не сприймає: не вміє ладити з лідерами країн, бикує серед них,а кроку не ступить без завгоспа і все це на очах у зах.лідерів.
30 травня буде 2 роки,як перестрочив по терміну.
А обмін запропонували турки,слова вдячності їм не видно від нього,а піаритись то буде,ніби все його заслуга.
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23.05.2025 20:54 Відповісти
Один рік
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23.05.2025 20:58 Відповісти
А в тебе ж, чучело гундосе, немає фахівців-дипломатів, які б "розблокували заблоковане", чим і займається дипломатія, так? Бо уся твоя шобла - не професіонали, а дегроти з кварталу.
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23.05.2025 21:15 Відповісти
В нього зато є (де)ефективні менеджери
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24.05.2025 10:01 Відповісти
Надоело уже, со своими видосиками унылыми
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24.05.2025 01:56 Відповісти
Вава, розкажи українцям про свої значимі результати
Як там хвормула миру, наприклад? Стільки ж було галасу
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24.05.2025 09:52 Відповісти
 
 