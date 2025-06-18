Зрадника та воєнного злочинця Михайла Грицая знищено в окупованому Бердянську, - ГУР. ФОТОрепортаж

18 червня 2025 року в тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області застрелили колаборанта, державного зрадника та воєнного злочинця Грицая Михайла Павловича.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, передає Цензор.НЕТ.

Хто такий Михайло Грицай

Як зазначається, Грицай родом з Полтавщини. Проживав у Бердянську. Очолював осередок партії "Соціалістична Україна". Після поневолення міста у 2022 році добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками та отримав посаду в окупаційній адміністрації — був так званим т.в.о. міського голови та одночасно заступником з питань інфраструктури, ЖКГ та паливно-енергетичного комплексу.

Де-факто дерибанив державну власність в окупованому Бердянську в інтересах московитів.

Причетний до воєнних злочинів — тероризував населення окупованого міста, видавав московитам проукраїнських громадян, брав участь в організації катівень на території Бердянська.

Заочно повідомлено про державну зраду

Грицаю заочно повідомлено про підозру у кримінальному провадженні, відкритому 01.04.2022 року за частиною 2-ю статті 111-ї Кримінального кодексу України (державна зрада).

"ГУР МО України нагадує — за кожен вчинений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата", - наголосили у відомстві.

