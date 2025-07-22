Затримано зрадника, який після захоплення Херсона охороняв головне управління окупаційної поліції, - ДБР. ФОТО

Працівники ДБР спільно з СБУ та Департаментом внутрішньої безпеки Нацполіції викрили ще одного перебіжчика, який добровільно перейшов на бік ворога під час тимчасової окупації Херсона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, колишній правоохоронець вирішив, що Росія в місті надовго, і вже у травні 2022 року влаштувався інспектором роти охорони у незаконному правоохоронному органі окупантів - так званому "МВС Херсонської області". Його завданням була охорона будівлі, де загарбники облаштували головне управління окупаційної поліції.

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"Після деокупації Херсона колаборант залишився в місті, намагався "залягти на дно" - ніде не працював, переховувався, постійно змінював SIM-карти, аби уникнути викриття. Але йому це не вдалося, його місцезнаходження було встановлено", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці затримали колаборанта, йому було повідомлено про підозру у добровільному зайнятті посади в незаконному правоохоронному органі на тимчасово окупованій території (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі.

Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

ДБР продовжує системну роботу з викриття зрадників і колаборантів. Кожен, хто служив ворогу, відповість перед законом — незалежно від часу, що минув.