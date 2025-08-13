После работы на рашистов пытался мобилизоваться в ВСУ: на Ривненщине задержан предатель, - СБУ. ФОТО

В Ривненской области СБУ и Нацполиция при содействии Главнокомандующего Вооруженных Сил Украины разоблачили предателя из оккупационного "мвс рф в Запорожской области".

Об этом сообщает Служба безопасности Украины, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, мужчина приехал к родственникам в западную область для решения семейных дел. Одновременно он мобилизовался в ряды ВСУ, надеясь избежать правосудия за работу на оккупантов.

Установлено, что злоумышленником оказался житель Михайловского района Запорожской области, который после захвата громады пошел на сотрудничество с врагом. Тогда он поступил в местный "райотдел мвс рф", где его назначили "патрульным". После зачисления в оккупационное учреждение мужчина получил оружие, форменную одежду и "удостоверение" российского образца.

Сообщается, что находясь на "должности", злоумышленник выполнял задания Кремля, направленные на преследование участников движения сопротивления в регионе. Также он был "уполномочен" проверять предпринимателей. Тем, кто отказывался работать по российскому "законодательству", угрожал заключением в оккупационный райотдел.

В СБУ рассказали, что в июле этого года предатель выехал на подконтрольную Украине территорию как переселенец, а затем обратился в один из местных ТЦК. Там он подал о себе недостоверные сведения, чтобы избежать разоблачения в сотрудничестве с агрессором.

Правоохранители поэтапно задокументировали его преступления и задержали в госпитале, где он надеялся "залечь на дно" под видом лечения.

Ему сообщено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.