Передал в РФ почти 24 тыс. тонн урожая на сумму более 56 млн грн: на Запорожье сообщено о подозрении депутату ОПЗЖ

Сообщено о подозрении депутату Каменско-Днепровского городского совета от ОПЗЖ, который во время временной оккупации района сотрудничал с представителями оккупационной администрации РФ и распорядился имуществом фермерского хозяйства без согласия его владельца.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

Установлено, что в июле-августе 2022 года подозреваемый до начала полномасштабного вторжения занимал руководящую должность в местном фермерском хозяйстве. Находясь на оккупированной территории, без ведома владельца хозяйства, он фактически передал в РФ почти 24 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции со складов предприятия в г. Каменка-Днепровская.

По подсчетам экономической экспертизы, это нанесло предприятию ущерб на более 56 млн грн.

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Предателю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 и ч. 5 ст. 191 УК Украины - коллаборационная деятельность и растрата имущества в условиях военного положения. Досудебное расследование продолжается.