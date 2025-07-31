Передал в РФ почти 24 тыс. тонн урожая на сумму более 56 млн грн: на Запорожье сообщено о подозрении депутату ОПЗЖ
Сообщено о подозрении депутату Каменско-Днепровского городского совета от ОПЗЖ, который во время временной оккупации района сотрудничал с представителями оккупационной администрации РФ и распорядился имуществом фермерского хозяйства без согласия его владельца.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Установлено, что в июле-августе 2022 года подозреваемый до начала полномасштабного вторжения занимал руководящую должность в местном фермерском хозяйстве. Находясь на оккупированной территории, без ведома владельца хозяйства, он фактически передал в РФ почти 24 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции со складов предприятия в г. Каменка-Днепровская.
По подсчетам экономической экспертизы, это нанесло предприятию ущерб на более 56 млн грн.
Предателю сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 и ч. 5 ст. 191 УК Украины - коллаборационная деятельность и растрата имущества в условиях военного положения. Досудебное расследование продолжается.
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