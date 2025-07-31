Передав до РФ майже 24 тис. тонн врожаю на понад 56 млн грн: На Запоріжжі повідомлено про підозру депутату ОПЗЖ

Повідомлено про підозру депутату Кам’янсько-Дніпровської міської ради від ОПЗЖ, який під час тимчасової окупації району співпрацював з представниками окупаційної адміністрації РФ та розпорядився майном фермерського господарства без згоди його власника.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

Втановлено, що в липні–серпні 2022 року підозрюваний до початку повномасштабного вторгнення обіймав керівну посаду в місцевому фермерському господарстві. Перебуваючи на окупованій території, без відома власника господарства, він фактично передав до РФ майже 24 тис. тонн сільськогосподарської продукції зі складів підприємства у м. Кам’янка-Дніпровська.

За підрахунками економічної експертизи, це завдало підприємству збитків на понад 56 млн грн.

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Зраднику повідомили про підозру за ч. 4 ст. 111-1 та ч. 5 ст. 191 КК України - колабораційна діяльність і розтрата майна в умовах воєнного стану. Досудове розслідування триває.