Рашисты атаковали дронами Луцк: вспыхнули пожары
Сегодня, 3 сентября, враг в очередной раз атаковал Луцкую громаду, используя значительное количество БпЛА.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Игорь Полищук, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, пострадавших и погибших нет.
"Из разрушений гражданской инфраструктуры по состоянию на эту минуту: горело 2 гаража и хозяйственная постройка, еще одна хозяйственная постройка повреждена обломками. Полностью выгорел частный грузовой автомобиль", - отметил он.
Больше подробностей на эту минуту не известно.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Дякуємо, Захисникам України за їх щоденну важку роботу 24/7!!!
Борімося з московитами, за своє право жити на нашій, Богом даній землі!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!