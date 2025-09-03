Рашисты атаковали дронами Луцк: вспыхнули пожары

Сегодня, 3 сентября, враг в очередной раз атаковал Луцкую громаду, используя значительное количество БпЛА.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Игорь Полищук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пострадавших и погибших нет.

"Из разрушений гражданской инфраструктуры по состоянию на эту минуту: горело 2 гаража и хозяйственная постройка, еще одна хозяйственная постройка повреждена обломками. Полностью выгорел частный грузовой автомобиль", - отметил он.

Больше подробностей на эту минуту не известно.