РУС
Новости
2 328 5

Рашисты атаковали дронами Луцк: вспыхнули пожары

шахед над Луцком

Сегодня, 3 сентября, враг в очередной раз атаковал Луцкую громаду, используя значительное количество БпЛА.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр города Игорь Полищук, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, пострадавших и погибших нет.

"Из разрушений гражданской инфраструктуры по состоянию на эту минуту: горело 2 гаража и хозяйственная постройка, еще одна хозяйственная постройка повреждена обломками. Полностью выгорел частный грузовой автомобиль", - отметил он.

Больше подробностей на эту минуту не известно.

Автор: 

Луцк (603) дроны (4534) Волынская область (1033) Луцкий район (22)
Ну, то ясно, що горів гараж. Мені не ясно, як ця х-ня пролетіла 1000 км і її не грохнули.
03.09.2025 07:18 Ответить
Далеко не всі дрони можна збити банкою огірків, лежачи на дивані.
03.09.2025 07:30 Ответить
Долетіло до Луцька далеко не все. У Рівному всю ніч було гучно, поблизу міста було щонайменше 3 чітких збиття.
03.09.2025 07:23 Ответить
Те ж в Луцьку.
03.09.2025 08:13 Ответить
«Мудрили СРАТЬєхі», дуже схвильовані, смердять і гадять у мережі!!
Дякуємо, Захисникам України за їх щоденну важку роботу 24/7!!!
Борімося з московитами, за своє право жити на нашій, Богом даній землі!!
Армія! Мова! Віра! Слава Україні!!
03.09.2025 09:29 Ответить
 
 