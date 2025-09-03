Враг атаковал дронами Хмельницкий: есть повреждения и возгорания
Ночью 3 сентября войска РФ атаковали дронами Хмельницкий.
Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Хмельницкого Александр Симчишин, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, в городе раздавались взрывы. Работали силы ПВО.
"К сожалению, в результате террористической атаки есть повреждения и возгорания. Спасатели уже устраняют последствия.
Также есть поврежденные окна в домах. Информации о пострадавших или погибших, на данный момент, нет", - говорится в сообщении.
Больше деталей он обещает предоставить позже.
Яр Холодний
Gary Grant
Анатолій Панасюк
