Враг атаковал дронами Хмельницкий: есть повреждения и возгорания

Ночью 3 сентября войска РФ атаковали дронами Хмельницкий.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Хмельницкого Александр Симчишин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в городе раздавались взрывы. Работали силы ПВО.

"К сожалению, в результате террористической атаки есть повреждения и возгорания. Спасатели уже устраняют последствия.

Также есть поврежденные окна в домах. Информации о пострадавших или погибших, на данный момент, нет", - говорится в сообщении.

Больше деталей он обещает предоставить позже.