Враг атаковал дронами Хмельницкий: есть повреждения и возгорания

шахед над Хмельницким

Ночью 3 сентября войска РФ атаковали дронами Хмельницкий.

Об этом сообщил в телеграмм-канале мэр Хмельницкого Александр Симчишин, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в городе раздавались взрывы. Работали силы ПВО.

"К сожалению, в результате террористической атаки есть повреждения и возгорания. Спасатели уже устраняют последствия.
Также есть поврежденные окна в домах. Информации о пострадавших или погибших, на данный момент, нет", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакует Украину ракетами и дронами: сейчас есть угроза для Хмельницкого

Больше деталей он обещает предоставить позже.

Нічого... Трамп учора довідався про "щось важливе" по війні в Україні... І зараз як "розвернеться"... Та як прийме "доленосні" рішення!
03.09.2025 07:09 Ответить
Через 2 тижні.
03.09.2025 07:44 Ответить
Таблетки йому пора приймати в не рішення.
03.09.2025 07:46 Ответить
 
 