РУС
Новости Массированный ракетный обстрел
1 935 7

РФ атаковала Украину ракетами и дронами: была угроза для Хмельницкого

Россияне утром били по газовой инфраструктуре Харьковской области

Утром 3 сентября 2025 года враг атакует Украину ударными БпЛА и ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракеты в районе Корсунь-Шевченковского. Курс - юг Киевщины!", - информировали ВС в 5.48.

"Группа ракет - через Погребище! Курс - западный", - говорится в сообщении.

Также читайте: ПВО обезвредила 48 вражеских БПЛА в течение дня, - Воздушные силы

"КР - в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области", - добавили в Воздушных силах.

По данным мониторинговых каналов, сейчас есть особая угроза для Хмельницкой области.

"Хмельницкий - укрытие! Ракета - в направлении города!", - добавили позже ПС.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95.

Автор: 

ракеты (3700) Хмельницький (481) Воздушные силы (2644) Шахед (1425) Хмельницкая область (992) Хмельницкий район (26)
Сортировать:
Буданов, когда там ракеты у Кацапов закончится должны? Что-то давно этого великого прогнозиста слышно не было
03.09.2025 06:26 Ответить
Не забуваймо, що трампон розчарований ******. Він подивиться,що станеться через 2 тижні.
03.09.2025 06:27 Ответить
а чи ******? Не Україною?
03.09.2025 06:41 Ответить
Вчора казав,що ******. А завтра буде Україною. Післязавтра рептилоїдами. Довбой@б коротше.
03.09.2025 06:53 Ответить
По всій Украіні тривога. Чув, літаки пролетіли. параша
03.09.2025 06:27 Ответить
добре було чути як *******... південо-західний мікрорайон і в Раковому
03.09.2025 06:42 Ответить
такое....ни в первый и последний раз,в старконе уже с обломков(особенно щахедов) реально ТРЦ можно построить больше чем республика или лавина в киеве)
03.09.2025 06:52 Ответить
 
 