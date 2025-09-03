РФ атаковала Украину ракетами и дронами: была угроза для Хмельницкого

Утром 3 сентября 2025 года враг атакует Украину ударными БпЛА и ракетами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

"Ракеты в районе Корсунь-Шевченковского. Курс - юг Киевщины!", - информировали ВС в 5.48.

"Группа ракет - через Погребище! Курс - западный", - говорится в сообщении.

"КР - в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области", - добавили в Воздушных силах.

По данным мониторинговых каналов, сейчас есть особая угроза для Хмельницкой области.

"Хмельницкий - укрытие! Ракета - в направлении города!", - добавили позже ПС.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95.