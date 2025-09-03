РФ атаковала Украину ракетами и дронами: была угроза для Хмельницкого
Утром 3 сентября 2025 года враг атакует Украину ударными БпЛА и ракетами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
"Ракеты в районе Корсунь-Шевченковского. Курс - юг Киевщины!", - информировали ВС в 5.48.
"Группа ракет - через Погребище! Курс - западный", - говорится в сообщении.
"КР - в направлении Староконстантинова в Хмельницкой области", - добавили в Воздушных силах.
По данным мониторинговых каналов, сейчас есть особая угроза для Хмельницкой области.
"Хмельницкий - укрытие! Ракета - в направлении города!", - добавили позже ПС.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне подняли в небо стратегические бомбардировщики Ту-95.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Иванов #590191
показать весь комментарий03.09.2025 06:26 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Gary Grant
показать весь комментарий03.09.2025 06:27 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Ан Мур
показать весь комментарий03.09.2025 06:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Gary Grant
показать весь комментарий03.09.2025 06:53 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
liwimta
показать весь комментарий03.09.2025 06:27 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Ан Мур
показать весь комментарий03.09.2025 06:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Larik10871 Qwert
показать весь комментарий03.09.2025 06:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль