РФ атакувала Україну ракетами та дронами: була загроза для Хмельницького
Зранку 3 вересня 2025 року ворог атакує Україну ударними БпЛА та ракетами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
"Ракети в районі Корсунь-Шевченківського. Курс - південь Київщини!", - інформували ПС о 5.48.
"Група ракет - через Погребище! Курс - західний", - йдеться у повідомленні.
"КР - у напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині", - додали в Повітряних силах.
За даними моніторингових каналів, наразі є особлива загроза для Хмельниччини.
"Хмельницький - укриття! Ракета - в напрямку міста!", - додали пізніше ПС.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95.
