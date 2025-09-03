РФ атакувала Україну ракетами та дронами: була загроза для Хмельницького

Зранку 3 вересня 2025 року ворог атакує Україну ударними БпЛА та ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракети в районі Корсунь-Шевченківського. Курс - південь Київщини!", - інформували ПС о 5.48.

"Група ракет - через Погребище! Курс - західний", - йдеться у повідомленні.

"КР - у напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині", - додали в Повітряних силах.

За даними моніторингових каналів, наразі є особлива загроза для Хмельниччини.

"Хмельницький - укриття! Ракета - в напрямку міста!", - додали пізніше ПС.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95.