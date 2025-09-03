УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11606 відвідувачів онлайн
Новини Масований ракетний обстріл
1 836 7

РФ атакувала Україну ракетами та дронами: була загроза для Хмельницького

росіяни вранці били по газовій інфраструктурі Харківщини

Зранку 3 вересня 2025 року ворог атакує Україну ударними БпЛА та ракетами.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

"Ракети в районі Корсунь-Шевченківського. Курс - південь Київщини!", - інформували ПС о 5.48.

"Група ракет - через Погребище! Курс - західний", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: ППО знешкодила 48 ворожих БПЛА протягом дня, - Повітряні сили

"КР - у напрямку Старокостянтинова на Хмельниччині", - додали в Повітряних силах.

За даними моніторингових каналів, наразі є особлива загроза для Хмельниччини.

"Хмельницький - укриття! Ракета - в напрямку міста!", - додали пізніше ПС.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни підняли в небо стратегічні бомбардувальники Ту-95.

Автор: 

ракети (4161) Хмельницький (413) Повітряні сили (2984) Шахед (1429) Хмельницька область (1012) Хмельницький район (26)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Буданов, когда там ракеты у Кацапов закончится должны? Что-то давно этого великого прогнозиста слышно не было
показати весь коментар
03.09.2025 06:26 Відповісти
Не забуваймо, що трампон розчарований ******. Він подивиться,що станеться через 2 тижні.
показати весь коментар
03.09.2025 06:27 Відповісти
а чи ******? Не Україною?
показати весь коментар
03.09.2025 06:41 Відповісти
Вчора казав,що ******. А завтра буде Україною. Післязавтра рептилоїдами. Довбой@б коротше.
показати весь коментар
03.09.2025 06:53 Відповісти
По всій Украіні тривога. Чув, літаки пролетіли. параша
показати весь коментар
03.09.2025 06:27 Відповісти
добре було чути як *******... південо-західний мікрорайон і в Раковому
показати весь коментар
03.09.2025 06:42 Відповісти
такое....ни в первый и последний раз,в старконе уже с обломков(особенно щахедов) реально ТРЦ можно построить больше чем республика или лавина в киеве)
показати весь коментар
03.09.2025 06:52 Відповісти
 
 