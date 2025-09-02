ППО знешкодила 48 ворожих БПЛА протягом дня, - Повітряні сили

Після атаки у ніч на 2 серпня, російські окупанти здійснили повторну атаку з північного напрямку, застосувавши 53 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Більшість – у напрямку столиці України.

Станом на 16.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА.

Ворожа атака триває

Станом на 16.00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників.

"Дотримуйтесь заходів безпеки під час повітряної тривоги! Разом – до перемоги!", - наголосили в ПС.

Нагадаємо, у ніч на 2 вересня росіяни здійснили масовану атаку 150 ударними дронами-камікадзе типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО України знищила 120 ворожих дронів типу Shahed.