ППО знешкодила 48 ворожих БПЛА протягом дня, - Повітряні сили
Після атаки у ніч на 2 серпня, російські окупанти здійснили повторну атаку з північного напрямку, застосувавши 53 ударні БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів. Більшість – у напрямку столиці України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Станом на 16.00 протиповітряною обороною збито/подавлено 48 ворожих БпЛА.
Ворожа атака триває
Станом на 16.00 в повітряному просторі України на Чернігівщині та Сумщині фіксуються нові групи російських безпілотників.
"Дотримуйтесь заходів безпеки під час повітряної тривоги! Разом – до перемоги!", - наголосили в ПС.
Нагадаємо, у ніч на 2 вересня росіяни здійснили масовану атаку 150 ударними дронами-камікадзе типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів. ППО України знищила 120 ворожих дронів типу Shahed.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль