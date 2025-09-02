УКР
Новини Результат роботи ППО
Знешкоджено 120 ударних БпЛА зі 150, - Повітряні сили

Атака шахедів 2 вересня 2025 року. Як відпрацювала ППО

У ніч на 2 вересня 2025 року війська РФ атакували Україну 150-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними Повітряних сил, станом на 08.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 120 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Також читайте: Наслідки масованої дронової атаки РФ на Білу Церкву: зруйновано ангари та будівлю підприємства. ФОТОрепортаж

Зафіксовано влучання 30 ударних БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 1 вересня російські війська запустили по Україні безпілотники. Нагадаємо, що "шахеди" атакували Білу Церкву, там загинув чоловік, пошкоджено багатоповерхівки, горіли гаражі.

Повітряні сили (2981) Шахед (1420)
