УКР
Новини Фото Атака шахедів на Київщину
2 065 6

Наслідки масованої дронової атаки РФ на Білу Церкву: зруйновано ангари та будівлю підприємства. ФОТОрепортаж

У ніч на 2 вересня 2025 року ворог масовано атакував Білу Церкву із застосуванням ударних БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"На жаль, під час ліквідації пожежі виявлено загиблу людину", - нагадали у ДСНС.

Також зазначається, що внаслідок атаки виникли руйнація та займання ангарів і трьохповерхової будівлі підприємства. Загорання ліквідовані.

Також читайте: Війська РФ атакували припортову інфраструктуру Ізмаїльського району: спалахнули пожежі

атака на Білу Церкву
Фото: Джерело
атака на Білу Церкву
Фото: Джерело
атака на Білу Церкву
Фото: Джерело
атака на Білу Церкву
Фото: Джерело
атака на Білу Церкву
Фото: Джерело

На іншій локації рятувальники загасили загорання трьох будівель та приватних гаражів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 1 вересня російські війська запустили по Україні безпілотники. Нагадаємо, що "шахеди" атакували Білу Церкву, там загинув чоловік, пошкоджено багатоповерхівки, горіли гаражі.

Автор: 

Біла Церква (162) Київська область (4215) обстріл (30644) ДСНС (5257) Шахед (1420) Білоцерківський район (35)
В Ростові-на-Дону наш беспілотнік вибив три вікна в багатоповерхівці. Не сарказм. Реально три вікна. Теж непогано, для психології, мені цікаво, як Зелька далі буде обходити момент про відсутність ракетних ударів по Москві. Понятно, що щось там десь покажуть роботу і Фламінго, і довгого Нептуна (що Каьянов вважає фейком) але народ розумнішає, про цей Бубочкін саботаж.
02.09.2025 07:33 Відповісти
⚡️О 21:00 Трамп виступить з важливою заявою - пресслужба Білого Дому

Нагадаємо, що сьогодні спливає термін, який Трамп дав Путіну для мирної угоди.
02.09.2025 07:34 Відповісти
Деменція класна штука,особливо в пустомель типу трампа.Завтра оголосить про нову дату.А там ще три роки протриматись,та й буде....
02.09.2025 07:40 Відповісти
Терор рашиських варварів не припиняєтся ні на день, ні на ніч, на жаль достойної відповіді немає ,тому ворог відчув свою безкарність.
02.09.2025 07:57 Відповісти
Посилюємо руйнування рашистської інфрастуктури й наближаємо перемогу!
Проте не забуваємо: ворог підглядає, підслуховує, а тому не потрібно детально надавати "фотозвіти" про їхні терористичні дї, аби не коректували вогонь, та не планували нові удари по критичній інфраструктурі України!
02.09.2025 08:03 Відповісти
Повна імпотентність зеленої влади
02.09.2025 08:04 Відповісти
 
 