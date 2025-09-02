2 065 6
Наслідки масованої дронової атаки РФ на Білу Церкву: зруйновано ангари та будівлю підприємства. ФОТОрепортаж
У ніч на 2 вересня 2025 року ворог масовано атакував Білу Церкву із застосуванням ударних БпЛА.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"На жаль, під час ліквідації пожежі виявлено загиблу людину", - нагадали у ДСНС.
Також зазначається, що внаслідок атаки виникли руйнація та займання ангарів і трьохповерхової будівлі підприємства. Загорання ліквідовані.
На іншій локації рятувальники загасили загорання трьох будівель та приватних гаражів.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 1 вересня російські війська запустили по Україні безпілотники. Нагадаємо, що "шахеди" атакували Білу Церкву, там загинув чоловік, пошкоджено багатоповерхівки, горіли гаражі.
Нагадаємо, що сьогодні спливає термін, який Трамп дав Путіну для мирної угоди.
Проте не забуваємо: ворог підглядає, підслуховує, а тому не потрібно детально надавати "фотозвіти" про їхні терористичні дї, аби не коректували вогонь, та не планували нові удари по критичній інфраструктурі України!