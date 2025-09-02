Наслідки масованої дронової атаки РФ на Білу Церкву: зруйновано ангари та будівлю підприємства. ФОТОрепортаж

У ніч на 2 вересня 2025 року ворог масовано атакував Білу Церкву із застосуванням ударних БпЛА.

"На жаль, під час ліквідації пожежі виявлено загиблу людину", - нагадали у ДСНС.

Також зазначається, що внаслідок атаки виникли руйнація та займання ангарів і трьохповерхової будівлі підприємства. Загорання ліквідовані.

На іншій локації рятувальники загасили загорання трьох будівель та приватних гаражів.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 1 вересня російські війська запустили по Україні безпілотники. Нагадаємо, що "шахеди" атакували Білу Церкву, там загинув чоловік, пошкоджено багатоповерхівки, горіли гаражі.