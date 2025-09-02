РУС
Новости Фото Атака шахедов на Киевщину
3 690 7

Последствия массированной дронной атаки РФ на Белую Церковь: разрушены ангары и здание предприятия. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 2 сентября 2025 года враг массированно атаковал Белую Церковь с применением ударных БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"К сожалению, во время ликвидации пожара обнаружен погибший человек", - напомнили в ГСЧС.

Также отмечается, что в результате атаки возникли разрушение и возгорание ангаров и трехэтажного здания предприятия. Возгорания ликвидированы.

атака на Белую Церковь
Фото: Источник
атака на Белую Церковь
Фото: Источник
атака на Белую Церковь
Фото: Источник
атака на Белую Церковь
Фото: Источник: Источник
атака на Белую Церковь
Фото: Источник: Источник

На другой локации спасатели потушили возгорание трех зданий и частных гаражей.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 1 сентября российские войска запустили по Украине беспилотники. Напомним, что "шахеды" атаковали Белую Церковь, там погиб мужчина, повреждены многоэтажки, горели гаражи.

 

Белая Церковь (185) Киевская область (4310) обстрел (29311) ГСЧС (5115) Шахед (1421) Белоцерковский район (34)
В Ростові-на-Дону наш беспілотнік вибив три вікна в багатоповерхівці. Не сарказм. Реально три вікна. Теж непогано, для психології, мені цікаво, як Зелька далі буде обходити момент про відсутність ракетних ударів по Москві. Понятно, що щось там десь покажуть роботу і Фламінго, і довгого Нептуна (що Каьянов вважає фейком) але народ розумнішає, про цей Бубочкін саботаж.
02.09.2025 07:33 Ответить
⚡️О 21:00 Трамп виступить з важливою заявою - пресслужба Білого Дому

Нагадаємо, що сьогодні спливає термін, який Трамп дав Путіну для мирної угоди.
02.09.2025 07:34 Ответить
Деменція класна штука,особливо в пустомель типу трампа.Завтра оголосить про нову дату.А там ще три роки протриматись,та й буде....
02.09.2025 07:40 Ответить
Заявить, що дає ще два тижні.
02.09.2025 08:33 Ответить
Терор рашиських варварів не припиняєтся ні на день, ні на ніч, на жаль достойної відповіді немає ,тому ворог відчув свою безкарність.
02.09.2025 07:57 Ответить
Посилюємо руйнування рашистської інфрастуктури й наближаємо перемогу!
Проте не забуваємо: ворог підглядає, підслуховує, а тому не потрібно детально надавати "фотозвіти" про їхні терористичні дї, аби не коректували вогонь, та не планували нові удари по критичній інфраструктурі України!
02.09.2025 08:03 Ответить
Повна імпотентність зеленої влади
02.09.2025 08:04 Ответить
 
 