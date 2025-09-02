Последствия массированной дронной атаки РФ на Белую Церковь: разрушены ангары и здание предприятия. ФОТОРЕПОРТАЖ
В ночь на 2 сентября 2025 года враг массированно атаковал Белую Церковь с применением ударных БпЛА.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"К сожалению, во время ликвидации пожара обнаружен погибший человек", - напомнили в ГСЧС.
Также отмечается, что в результате атаки возникли разрушение и возгорание ангаров и трехэтажного здания предприятия. Возгорания ликвидированы.
На другой локации спасатели потушили возгорание трех зданий и частных гаражей.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 1 сентября российские войска запустили по Украине беспилотники. Напомним, что "шахеды" атаковали Белую Церковь, там погиб мужчина, повреждены многоэтажки, горели гаражи.
Нагадаємо, що сьогодні спливає термін, який Трамп дав Путіну для мирної угоди.
Проте не забуваємо: ворог підглядає, підслуховує, а тому не потрібно детально надавати "фотозвіти" про їхні терористичні дї, аби не коректували вогонь, та не планували нові удари по критичній інфраструктурі України!