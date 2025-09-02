Последствия массированной дронной атаки РФ на Белую Церковь: разрушены ангары и здание предприятия. ФОТОРЕПОРТАЖ

В ночь на 2 сентября 2025 года враг массированно атаковал Белую Церковь с применением ударных БпЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"К сожалению, во время ликвидации пожара обнаружен погибший человек", - напомнили в ГСЧС.

Также отмечается, что в результате атаки возникли разрушение и возгорание ангаров и трехэтажного здания предприятия. Возгорания ликвидированы.

На другой локации спасатели потушили возгорание трех зданий и частных гаражей.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 1 сентября российские войска запустили по Украине беспилотники. Напомним, что "шахеды" атаковали Белую Церковь, там погиб мужчина, повреждены многоэтажки, горели гаражи.