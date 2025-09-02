"Шахеды" атаковали Белую Церковь: погиб мужчина, повреждены многоэтажки, горели гаражи. ФОТО

К сожалению, в результате вражеской атаки в Белой Церкви Киевской области погиб человек.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, тело мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

Фото: Источник

Фото: Источник

"В городе фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий", - говорится в сообщении.

Более подробную информацию Калашник обещает предоставить позже.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 1 сентября российские войска запустили по Украине беспилотники.