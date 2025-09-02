РУС
"Шахеды" атаковали Белую Церковь: погиб мужчина, повреждены многоэтажки, горели гаражи. ФОТО

К сожалению, в результате вражеской атаки в Белой Церкви Киевской области погиб человек.

Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, тело мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.

Обстрел Киевской области
Фото: Источник
Обстрел Киевской области
Фото: Источник

"В городе фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий", - говорится в сообщении.

Более подробную информацию Калашник обещает предоставить позже.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 1 сентября российские войска запустили по Украине беспилотники.

Товариш сі ***лу дозволив...
Як можна сидіти за одним столом з убивцею...
показать весь комментарий
02.09.2025 06:39 Ответить
Маскування виробництва в Україні ні до бісу.
показать весь комментарий
02.09.2025 07:31 Ответить
Після шанхайського саміту де жодним словом не згадувався рашиський терор в Україні ,рашиський чорт відчув свою безкарність,на жаль влада не спроможна на адекватні дії.
показать весь комментарий
02.09.2025 08:02 Ответить
Треба було бити по параду девятамая. Запустить туда все що летить, пердить та вибухає. Ось убили б ***** та його дружаню Сунь Дзинь Пиня і все б скінчилось!!!
показать весь комментарий
02.09.2025 09:08 Ответить
А тобі мало адекватних заходів??
Іди сам лови Шахеди руками , це війна !!!!
показать весь комментарий
02.09.2025 11:23 Ответить
Епічно! А де ж закрите небо над Україную?!
показать весь комментарий
02.09.2025 08:14 Ответить
Таке враження, що пуйло міцно тримає Трампа за фабарже. Ще з часів його бурхливої молодості.
показать весь комментарий
02.09.2025 10:20 Ответить
показать весь комментарий
02.09.2025 11:14 Ответить
 
 