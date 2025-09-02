"Шахеды" атаковали Белую Церковь: погиб мужчина, повреждены многоэтажки, горели гаражи. ФОТО
К сожалению, в результате вражеской атаки в Белой Церкви Киевской области погиб человек.
Об этом сообщил в телеграмм-канале председатель Киевской ОГА Николай Калашник, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, тело мужчины было обнаружено во время ликвидации пожара гаражного кооператива.
"В городе фиксируются повреждения остекления многоэтажных домов, пожары на территории гаражного кооператива, помещений торговых и производственных предприятий", - говорится в сообщении.
Более подробную информацию Калашник обещает предоставить позже.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что вечером 1 сентября российские войска запустили по Украине беспилотники.
Як можна сидіти за одним столом з убивцею...
Іди сам лови Шахеди руками , це війна !!!!