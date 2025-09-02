3 716 6
"Шахеди" атакували Білу Церкву: загинув чоловік, пошкоджено багатоповерхівки, горіли гаражі. ФОТО
На жаль, унаслідок ворожої атаки у Білій Церкві на Київщині загинула людина.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.
"У місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств", - йдеться у повідомленні.
Більш детальну інформацію Калашник обіцяє надати згодом.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ввечері 1 вересня російські війська запустили по Україні безпілотники.
