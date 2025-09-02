"Шахеди" атакували Білу Церкву: загинув чоловік, пошкоджено багатоповерхівки, горіли гаражі. ФОТО

На жаль, унаслідок ворожої атаки у Білій Церкві на Київщині загинула людина.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Київської ОВА Микола Калашник, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тіло чоловіка було виявлено під час ліквідації пожежі гаражного кооперативу.

Фото: Джерело

Фото: Джерело

"У місті фіксуються пошкодження скління багатоповерхових будинків, пожежі на території гаражного кооперативу, приміщень торгових та виробничих підприємств", - йдеться у повідомленні.

Більш детальну інформацію Калашник обіцяє надати згодом.

