Новини Атака безпілотників
Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)

Ввечері 1 вересня російські війська запустили по Україні безпілотники.

Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • На межі Сумської та Чернігівської областей ворожі БпЛА.
  • Загроза застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської області (Синельниківський р-н).

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Групи ударних БпЛА на заході Херсонщини, курс на захід.
  • Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської області.
  • Загроза застосування ударних БпЛА для Чернігівської області.

безпілотник (4786) Шахед (1418) війна в Україні (5959)
суки
01.09.2025 21:39 Відповісти
Хлопці, дайте достойну відповідь по кацапії. Смерть кацапам!
01.09.2025 21:42 Відповісти
У суботу Україна вперше вдарила "Фламінго" - крилатою ракетою власного виробництва - по російській цілі.
Українські війська вдарили по російському військовому об'єкту на березі Перекопської затоки в районі міста Армянськ в анексованому Криму.
"Мілітарний" стверджує, що це були крилаті ракети "Фламінго".
Її заявлені характеристики: дальність до 3 тис. км, висота польоту - до 5 км, крейсерська швидкість - 850-900 км/год, максимальна швидкість - 950 км/год, максимальний час у повітрі - до 4 годин.
Hавіть запуск 10-15 таких ракет з тонною вибухівки по якомусь з військових заводів углибині Росії може бути серйозним викликом для російського ВПК.

Дальність у 3 тис. км, якщо ці ракети справді будуть здатні летіти на таку відстань, дозволятиме Україні "діставати" цілі не лише у прикордонні Росії, а й у всій її європейській частині і навіть на Уралі і Татарстані.

Наприклад, відстань від Києва до Москви - 750 км.

Від Харківської області до Єлабуги в Татарстані, де виробляються "Шахеди", - близько 1400 км, а з тієї ж Харківщини до заводу "Купол" в Іжевську (ще одного місця виробництва "шахедів") - близько 1300 км.
01.09.2025 23:10 Відповісти
Фабіан Хінц, дослідник у галузі ракетного та безпілотного озброєння з Інституту стратегічних досліджень заявила AP, що зараз Fire Point виробляє по одній ракеті на день, і вже до жовтня розраховує наростити швидкість виробництва до семи на день.
У такому разі масштаб виробництва далекобійних ракет в України може бути порівнянний із російськими підприємствами, які, за оцінкою української розвідки, щорічно виробляють 2400 - 3000 ракет різних модифікацій.
01.09.2025 23:15 Відповісти
Щойно повернувся з церкви з панахиди за Андрієм Парубієм, давайте кацапи бомбити церкву, бо ви боїтеся українських патріотів, навіть тих кого вже вбили, ми на на вас чекаемо на заході у Львові, підари.ru, аби ви всі здохли
01.09.2025 22:53 Відповісти
 
 