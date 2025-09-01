1 858 6
Росіяни атакують Україну ударними БпЛА, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 1 вересня російські війська запустили по Україні безпілотники.
Про це пишуть Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- На межі Сумської та Чернігівської областей ворожі БпЛА.
- Загроза застосування ударних БпЛА для Дніпропетровської області (Синельниківський р-н).
Оновлення щодо руху БпЛА
- Групи ударних БпЛА на заході Херсонщини, курс на захід.
- Загроза застосування ударних БпЛА для Сумської області.
- Загроза застосування ударних БпЛА для Чернігівської області.
Українські війська вдарили по російському військовому об'єкту на березі Перекопської затоки в районі міста Армянськ в анексованому Криму.
"Мілітарний" стверджує, що це були крилаті ракети "Фламінго".
Її заявлені характеристики: дальність до 3 тис. км, висота польоту - до 5 км, крейсерська швидкість - 850-900 км/год, максимальна швидкість - 950 км/год, максимальний час у повітрі - до 4 годин.
Hавіть запуск 10-15 таких ракет з тонною вибухівки по якомусь з військових заводів углибині Росії може бути серйозним викликом для російського ВПК.
Дальність у 3 тис. км, якщо ці ракети справді будуть здатні летіти на таку відстань, дозволятиме Україні "діставати" цілі не лише у прикордонні Росії, а й у всій її європейській частині і навіть на Уралі і Татарстані.
Наприклад, відстань від Києва до Москви - 750 км.
Від Харківської області до Єлабуги в Татарстані, де виробляються "Шахеди", - близько 1400 км, а з тієї ж Харківщини до заводу "Купол" в Іжевську (ще одного місця виробництва "шахедів") - близько 1300 км.
У такому разі масштаб виробництва далекобійних ракет в України може бути порівнянний із російськими підприємствами, які, за оцінкою української розвідки, щорічно виробляють 2400 - 3000 ракет різних модифікацій.