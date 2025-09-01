УКР
8 людей постраждали внаслідок російських обстрілів Сумщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Протягом дня 1 вересня ворог інтенсивно атакував цивільну інфраструктуру Сумщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Олега Григорова.

Є наслідки влучань у Сумській, Річківській, Ворожбянській, Білопільській, Великописарівській, Шалигинській та Дружбівській громадах.

"Один із ворожих дронів поцілив у цивільну автівку – поранено водія. Загалом постраждали семеро мирних жителів, усім надається необхідна медична допомога.  У Сумському та Шосткинському районах пошкоджені десятки приватних будинків. Триває ліквідація наслідків. У різних мікрорайонах Сум атаки БпЛА призвели до пошкоджень цивільної інфраструктури та знеструмлень", - розповів він.

Наслідки обстрілів Сумщини
Наслідки обстрілів Сумщини

Крім того, внаслідок влучання ворожого дрона поблизу залізничної станції на Сумщині постраждала чергова по станції.

Також читайте: Через атаку РФ по критичній інфраструктурі частина Сум залишилася без води та світла

обстріл Сумська область війна в Україні
