8 людей постраждали внаслідок російських обстрілів Сумщини, - ОВА. ФОТОрепортаж

Протягом дня 1 вересня ворог інтенсивно атакував цивільну інфраструктуру Сумщини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на очільника ОВА Олега Григорова.

Є наслідки влучань у Сумській, Річківській, Ворожбянській, Білопільській, Великописарівській, Шалигинській та Дружбівській громадах.

"Один із ворожих дронів поцілив у цивільну автівку – поранено водія. Загалом постраждали семеро мирних жителів, усім надається необхідна медична допомога. У Сумському та Шосткинському районах пошкоджені десятки приватних будинків. Триває ліквідація наслідків. У різних мікрорайонах Сум атаки БпЛА призвели до пошкоджень цивільної інфраструктури та знеструмлень", - розповів він.

Крім того, внаслідок влучання ворожого дрона поблизу залізничної станції на Сумщині постраждала чергова по станції.

