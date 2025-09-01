УКР
Через атаку РФ по критичній інфраструктурі частина Сум залишилася без води та світла

Внаслідок російського обстрілу 1 вересня частина жителів міста Суми залишилася без водопостачання. Також є перебої з електропостачанням.

Про це повідомляють в.о. міського голови Сум Артем Кобзар та "Сумиобленерго", інформує Цензор.НЕТ.

"Унаслідок ворожої атаки та перебоїв в електропостачанні сьогодні, 1 вересня, з 18:05 знеструмлений один із міських водозаборів", - повідомив Кобзар.

Повідомляється, що тимчасово відсутнє водопостачання у мешканців мікрорайону просп. Перемоги, с. Піщане, Веретенівки, вул. Тополянської та прилеглих вулиць.

Своєю чергою "Сумиобленерго" повідомили, що внаслідок удару армією РФ по критичній інфраструктурі Сум частково знеструмлений обласний центр.

Фахівці працюють над відновленням електропостачання та подачі води.

Читайте також: Частина Сумського району знеструмлена через атаку РФ, - ОВА

обстріл (30628) Сумська область (4184) Суми (979) електроенергія (6338) Сумський район (393)
