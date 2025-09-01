Через атаку РФ по критичній інфраструктурі частина Сум залишилася без води та світла
Внаслідок російського обстрілу 1 вересня частина жителів міста Суми залишилася без водопостачання. Також є перебої з електропостачанням.
Про це повідомляють в.о. міського голови Сум Артем Кобзар та "Сумиобленерго", інформує Цензор.НЕТ.
"Унаслідок ворожої атаки та перебоїв в електропостачанні сьогодні, 1 вересня, з 18:05 знеструмлений один із міських водозаборів", - повідомив Кобзар.
Повідомляється, що тимчасово відсутнє водопостачання у мешканців мікрорайону просп. Перемоги, с. Піщане, Веретенівки, вул. Тополянської та прилеглих вулиць.
Своєю чергою "Сумиобленерго" повідомили, що внаслідок удару армією РФ по критичній інфраструктурі Сум частково знеструмлений обласний центр.
Фахівці працюють над відновленням електропостачання та подачі води.
Як казали прем'єр міністри, … все ви в солдатиків граєтеся, з цією Мобілізацію та мобПідготовкою держави!! Кругова безвідповідальність привладних осіб, зформована отим прошарком «пахарів сліпих» - держсекретарів КМУ та ЦОВВ!!
Ось і проявилися, з 2014 року і по сьогодення, криваві наслідки їх бездіяльності або дій, на користь московським окупантам!!!
А керовніки Генпрокурори, СБУ, МВС, контррозвідки, та десятки їм подібних у «ПОТУЖНИХ і мовчазних» структурах, чомусь ні рилом, ні вухом!! А ці саботажники і по сьогодні, ошиваються з однієї посади на іншу, знаючи, яку РУЇНУ та КРОВ вони завдали Українцям і Україні, разом з ****** і орками!!