РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10377 посетителей онлайн
Новости Удар по Сумам
363 6

Из-за атаки РФ по критической инфраструктуре часть Сум осталась без воды и света

электричество,электроэнергия,ремонт,свет

Вследствие российского обстрела 1 сентября часть жителей города Сумы осталась без водоснабжения. Также есть перебои с электроснабжением.

Об этом сообщают и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь и "Сумыоблэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие вражеской атаки и перебоев в электроснабжении сегодня, 1 сентября, с 18:05 обесточен один из городских водозаборов", - сообщил Кобзарь.

Сообщается, что временно отсутствует водоснабжение у жителей микрорайона просп. Победы, с. Песчаное, Веретеновки, ул. Тополянской и прилегающих улиц.

В свою очередь "Сумыоблэнерго" сообщили, что вследствие удара армией РФ по критической инфраструктуре Сум частично обесточен областной центр.

Специалисты работают над восстановлением электроснабжения и подачи воды.

Читайте также: Часть Сумского района обесточена из-за атаки РФ, - ОВА

Автор: 

обстрел (29296) Сумская область (3626) Сумы (1237) Тарифы на электроэнергию (2188) Сумский район (385)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яценюк, гройсман, гончарук, шмигаль та свириденко з ротою заброньоапних саботажників, від держсекретарів із замами, голів ОДА із замами, міністрів ЦОВВ із замами, усіляко саботували та ігнорували і не виконували вимоги норм Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, № 44, ст.416)🤬😡🤑🤑😡 і аж до міністра КМУ, усіляко руйнуючи підготовку України, до можливих наслідків московської війни для Українців!!
Як казали прем'єр міністри, … все ви в солдатиків граєтеся, з цією Мобілізацію та мобПідготовкою держави!! Кругова безвідповідальність привладних осіб, зформована отим прошарком «пахарів сліпих» - держсекретарів КМУ та ЦОВВ!!
Ось і проявилися, з 2014 року і по сьогодення, криваві наслідки їх бездіяльності або дій, на користь московським окупантам!!!
А керовніки Генпрокурори, СБУ, МВС, контррозвідки, та десятки їм подібних у «ПОТУЖНИХ і мовчазних» структурах, чомусь ні рилом, ні вухом!! А ці саботажники і по сьогодні, ошиваються з однієї посади на іншу, знаючи, яку РУЇНУ та КРОВ вони завдали Українцям і Україні, разом з ****** і орками!!
показать весь комментарий
01.09.2025 20:02 Ответить
Не свисти. З 2014 року при уряді Пороха, армію відродили, бо в АТО хлопці йшли в гумових шльопанцах, а вже у часи ООС були схожі на космонавтів з бластерами.
Все що зараз коїться це результат виборів 2019 року.
показать весь комментарий
01.09.2025 21:13 Ответить
Не свистю, бо грошей не буде не дрони!!
Маємо, те що маємо!! Результат для Українців, від зеленського з Оманським на вересень, бачимо! Щоб нам повилазило!!https://nashe.com.ua/song/15336 НАШЕ (тексти пісень) - Всякому городу нрав і права

https://nashe.com.ua/song/15336 https://nashe.com.ua › song

Всякому городу нрав і права, Всяка іміє свій ум голова, Всякого прихоті водять за ніс, Всякого манить к наживі свій біс. Лев роздирає там вовка в куски, Тут же ...
показать весь комментарий
01.09.2025 21:38 Ответить
будуть сумчани зимою без світла і опалення, спасибі дибілам за курьку операцію
показать весь комментарий
01.09.2025 20:12 Ответить
Щось у вас, як у прислів'ї, танцював, танцював, аж всрався!!
https://nashe.com.ua/song/15336 НАШЕ (тексти пісень) - Всякому городу нрав і права

Всякому городу нрав і права, Всяка іміє свій ум голова, Всякого прихоті водять за ніс, Всякого манить к наживі свій біс. Лев роздирає там вовка в куски, Тут же ...

показать весь комментарий
01.09.2025 21:40 Ответить
Курська операція тут нідочого.
показать весь комментарий
01.09.2025 20:23 Ответить
 
 