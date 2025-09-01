Из-за атаки РФ по критической инфраструктуре часть Сум осталась без воды и света
Вследствие российского обстрела 1 сентября часть жителей города Сумы осталась без водоснабжения. Также есть перебои с электроснабжением.
Об этом сообщают и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь и "Сумыоблэнерго", информирует Цензор.НЕТ.
"Вследствие вражеской атаки и перебоев в электроснабжении сегодня, 1 сентября, с 18:05 обесточен один из городских водозаборов", - сообщил Кобзарь.
Сообщается, что временно отсутствует водоснабжение у жителей микрорайона просп. Победы, с. Песчаное, Веретеновки, ул. Тополянской и прилегающих улиц.
В свою очередь "Сумыоблэнерго" сообщили, что вследствие удара армией РФ по критической инфраструктуре Сум частично обесточен областной центр.
Специалисты работают над восстановлением электроснабжения и подачи воды.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як казали прем'єр міністри, … все ви в солдатиків граєтеся, з цією Мобілізацію та мобПідготовкою держави!! Кругова безвідповідальність привладних осіб, зформована отим прошарком «пахарів сліпих» - держсекретарів КМУ та ЦОВВ!!
Ось і проявилися, з 2014 року і по сьогодення, криваві наслідки їх бездіяльності або дій, на користь московським окупантам!!!
А керовніки Генпрокурори, СБУ, МВС, контррозвідки, та десятки їм подібних у «ПОТУЖНИХ і мовчазних» структурах, чомусь ні рилом, ні вухом!! А ці саботажники і по сьогодні, ошиваються з однієї посади на іншу, знаючи, яку РУЇНУ та КРОВ вони завдали Українцям і Україні, разом з ****** і орками!!
Все що зараз коїться це результат виборів 2019 року.
Маємо, те що маємо!! Результат для Українців, від зеленського з Оманським на вересень, бачимо! Щоб нам повилазило!!https://nashe.com.ua/song/15336 НАШЕ (тексти пісень) - Всякому городу нрав і права
https://nashe.com.ua/song/15336 https://nashe.com.ua › song
Всякому городу нрав і права, Всяка іміє свій ум голова, Всякого прихоті водять за ніс, Всякого манить к наживі свій біс. Лев роздирає там вовка в куски, Тут же ...
https://nashe.com.ua/song/15336 НАШЕ (тексти пісень) - Всякому городу нрав і права
Всякому городу нрав і права, Всяка іміє свій ум голова, Всякого прихоті водять за ніс, Всякого манить к наживі свій біс. Лев роздирає там вовка в куски, Тут же ...