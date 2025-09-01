Из-за атаки РФ по критической инфраструктуре часть Сум осталась без воды и света

Вследствие российского обстрела 1 сентября часть жителей города Сумы осталась без водоснабжения. Также есть перебои с электроснабжением.

Об этом сообщают и.о. городского головы Сум Артем Кобзарь и "Сумыоблэнерго", информирует Цензор.НЕТ.

"Вследствие вражеской атаки и перебоев в электроснабжении сегодня, 1 сентября, с 18:05 обесточен один из городских водозаборов", - сообщил Кобзарь.

Сообщается, что временно отсутствует водоснабжение у жителей микрорайона просп. Победы, с. Песчаное, Веретеновки, ул. Тополянской и прилегающих улиц.

В свою очередь "Сумыоблэнерго" сообщили, что вследствие удара армией РФ по критической инфраструктуре Сум частично обесточен областной центр.

Специалисты работают над восстановлением электроснабжения и подачи воды.

