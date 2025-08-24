244 0
Часть Сумского района обесточена из-за атаки РФ, - ОВА
Вечером 24 августа в результате атаки РФ обесточены населенные пункты Сумского района - без света осталась часть Белопольской и Ворожбянской громад.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
"Ремонтные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, когда это позволит ситуация с безопасностью. Сегодня вечером враг снова бил по гражданской инфраструктуре области - применил управляемые авиабомбы и ударные дроны. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
