Часть Сумского района обесточена из-за атаки РФ, - ОВА

Вечером 24 августа в результате атаки РФ обесточены населенные пункты Сумского района - без света осталась часть Белопольской и Ворожбянской громад.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Ремонтные бригады начнут восстанавливать электроснабжение, когда это позволит ситуация с безопасностью. Сегодня вечером враг снова бил по гражданской инфраструктуре области - применил управляемые авиабомбы и ударные дроны. К счастью, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

