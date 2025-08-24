Россияне массированно атаковали Сумы БПЛА, зафиксировано 10 ударов, - ОВА
Вечером 24 августа российские войска массированно атаковали Сумы беспилотниками.
Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.
"Враг нанес, предварительно, 10 ударов по территории громады. К счастью, жертв нет. Все попадания - в Ковпаковском районе Сум, вне жилого сектора. Сейчас продолжается ликвидация последствий и обследование повреждений", - рассказал он.
