Россияне массированно атаковали Сумы БПЛА, зафиксировано 10 ударов, - ОВА

Массированная атака российских БПЛА на Сумы 24 августа

Вечером 24 августа российские войска массированно атаковали Сумы беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес, предварительно, 10 ударов по территории громады. К счастью, жертв нет. Все попадания - в Ковпаковском районе Сум, вне жилого сектора. Сейчас продолжается ликвидация последствий и обследование повреждений", - рассказал он.

Читайте: Ночная атака на Конотоп: повреждены жилые дома, предварительно - без пострадавших.

беспилотник (4137) Сумская область (3606) Сумы (1235) Сумский район (379) война в Украине (5794)
Прикордонні міста не прикриті від повітряних атак рашистів. 10 ударів Шахедами, в збиття були? Чи не вірно було б зустрічати шахедів ще до прикордонних міст, та не пропускати їх в середину країни.
