Россияне массированно атаковали Сумы БПЛА, зафиксировано 10 ударов, - ОВА

Вечером 24 августа российские войска массированно атаковали Сумы беспилотниками.

Об этом сообщил глава ОВА Олег Григоров, передает Цензор.НЕТ.

"Враг нанес, предварительно, 10 ударов по территории громады. К счастью, жертв нет. Все попадания - в Ковпаковском районе Сум, вне жилого сектора. Сейчас продолжается ликвидация последствий и обследование повреждений", - рассказал он.

