Росіяни масовано атакували Суми БпЛА, зафіксовано 10 ударів, - ОВА
Ввечері 24 серпня російські війська масовано атакували Суми безпілотниками.
Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог завдав, попередньо, 10 ударів по території громади. На щастя, жертв немає. Усі влучання – в Ковпаківському районі Сум, поза житловим сектором. Наразі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджень", - розповів він.
