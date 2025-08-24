УКР
Атака безпілотників на Сумщину
Росіяни масовано атакували Суми БпЛА, зафіксовано 10 ударів, - ОВА

Масована атака російських БпЛА на Суми 24 серпня

Ввечері 24 серпня російські війська масовано атакували Суми безпілотниками.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог завдав, попередньо, 10 ударів по території громади. На щастя, жертв немає. Усі влучання – в Ковпаківському районі Сум, поза житловим сектором. Наразі триває ліквідація наслідків та обстеження пошкоджень", - розповів він.

Читайте: Нічна атака на Конотоп: пошкоджені житлові будинки, попередньо - без постраждалих.

безпілотник (4746) Сумська область (4162) Суми (977) Сумський район (387) війна в Україні (5833)
Прикордонні міста не прикриті від повітряних атак рашистів. 10 ударів Шахедами, в збиття були? Чи не вірно було б зустрічати шахедів ще до прикордонних міст, та не пропускати їх в середину країни.
24.08.2025 19:49 Відповісти
10 це за вечір, не рахуючи ночі,точніше ранку раннього.
24.08.2025 20:44 Відповісти
потужні слова легітимного про дронів перехоплювачив не допомогають.
24.08.2025 19:56 Відповісти
Зараз ще і каб прилетів
24.08.2025 20:41 Відповісти
Це просто гребаний тир!
24.08.2025 21:05 Відповісти
 
 