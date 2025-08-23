УКР
Новини Атака безпілотників на Сумщину
Нічна атака на Конотоп: пошкоджені житлові будинки, попередньо - без постраждалих.

Росіяни у ніч проти 23 серпня атакували Конотоп "шахедами". Зафіксовано три прильоти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

"Маємо три прильоти вночі. Попередньо, дякуючи Богові, без жертв і постраждалих. Але інформація ще додатково уточнюється",  - йдеться в повідомленні.

Семеніхін зазначив, що зафіксовані некритичні пошкодження житлових будинків. З 8:00 ранку буде працювати Штаб з ліквідації наслідків прильотів.

Ворог бив по  обʼєкту інфраструктури Конотопа, який і так знищений.

"Найближчі 48 годин зберігається висока загроза додаткових ударів. Імовірна робота кацапських розвіддронів", - додав Семеніхін.

Конотоп (118) Сумська область (4155) Шахед (1408) Конотопський район (31)
Шкода що досі нема чим збивати ці говнольоти кацапськоіранські 😭
