Нічна атака на Конотоп: пошкоджені житлові будинки, попередньо - без постраждалих.
Росіяни у ніч проти 23 серпня атакували Конотоп "шахедами". Зафіксовано три прильоти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.
"Маємо три прильоти вночі. Попередньо, дякуючи Богові, без жертв і постраждалих. Але інформація ще додатково уточнюється", - йдеться в повідомленні.
Семеніхін зазначив, що зафіксовані некритичні пошкодження житлових будинків. З 8:00 ранку буде працювати Штаб з ліквідації наслідків прильотів.
Ворог бив по обʼєкту інфраструктури Конотопа, який і так знищений.
"Найближчі 48 годин зберігається висока загроза додаткових ударів. Імовірна робота кацапських розвіддронів", - додав Семеніхін.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Alex K #531926
показати весь коментар23.08.2025 07:23 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль