Ночная атака на Конотоп: повреждены жилые дома, предварительно - без пострадавших
Россияне в ночь на 23 августа атаковали Конотоп "шахедами". Зафиксировано три прилета.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.
"Есть три прилета ночью. Предварительно, слава Богу, без жертв и пострадавших. Но информация еще дополнительно уточняется", - говорится в сообщении.
Семенихин отметил, что зафиксированы некритические повреждения жилых домов. С 8:00 утра будет работать Штаб по ликвидации последствий прилетов.
Враг бил по объекту инфраструктуры Конотопа, который и так уничтожен.
"Ближайшие 48 часов сохраняется высокая угроза дополнительных ударов. Вероятна работа кацапских разведдронов", - добавил Семенихин.
