Ночная атака на Конотоп: повреждены жилые дома, предварительно - без пострадавших

Россияне в ночь на 23 августа атаковали Конотоп "шахедами". Зафиксировано три прилета.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

"Есть три прилета ночью. Предварительно, слава Богу, без жертв и пострадавших. Но информация еще дополнительно уточняется", - говорится в сообщении.

Семенихин отметил, что зафиксированы некритические повреждения жилых домов. С 8:00 утра будет работать Штаб по ликвидации последствий прилетов.

Враг бил по объекту инфраструктуры Конотопа, который и так уничтожен.

"Ближайшие 48 часов сохраняется высокая угроза дополнительных ударов. Вероятна работа кацапских разведдронов", - добавил Семенихин.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Взрывы прогремели в Конотопе: враг атаковал "шахедами" (дополнено)

Конотоп (131) Сумская область (3599) Шахед (1403) Конотопский район (30)
Шкода що досі нема чим збивати ці говнольоти кацапськоіранські 😭
