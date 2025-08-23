Взрывы прогремели в Конотопе: враг атаковал "шахедами" (дополнено)

В ночь на субботу, 23 августа, в Конотопе на Сумщине прогремел взрыв. В области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы российских дронов.

Об этом сообщает "Суспільне", информирует Цензор.НЕТ.

В Конотопе был слышен звук взрыва, - сообщалось в 00:55.

Городской голова Конотопа Артем Семенихин сообщил, что враг массированно атакует город "шахедами", были слышны взрывы.

"Уже организована работа гуманитарного штаба по ликвидации последствий прилетов. Работа начнется завтра в микрорайоне "Порт" с 8:00", - сообщил чиновник в 01:16.

Он добавил, что информация о пострадавших будет впоследствии.

Ранее сообщалось, что под конец суток 22 августа российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине. В частности, Воздушные силы предупреждали об угрозе ударных БПЛА для Сумщины.

Читайте также: В результате атаки российских дронов ранены двое жителей Конотопского района Сумщины