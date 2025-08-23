Россия запустила по Украине ударные беспилотники, - Воздушные силы

Под конец суток 22 августа российские оккупанты запустили ударные дроны для атаки по Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Несколько групп ударных БПЛА на границе Донецкой и Днепропетровской областей, - сообщалось в 23:17.

В 23:42 ВС сообщили:

Группа БПЛА на востоке Днепропетровщины курсом на запад (Павлоград);

несколько групп БПЛА с Днепропетровщины на Донетчину;

несколько групп БПЛА в Донецкой области (Покровский район).

Сумщина - угроза ударных БПЛА, - сообщалось в 00:17.

В 00:28 ВС сообщили:

группа БПЛА на севере Черниговщины;

несколько групп БПЛА на Сумщине в юго-западном направлении;

группа БПЛА в Донецкой области (Покровский район).

