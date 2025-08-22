РФ атаковала 55 "Шахедами". 46 целей уничтожено, зафиксировано 9 попаданий. ИНФОГРАФИКА

Российские войска выпустили по Украине 55 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.



Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 4 локациях", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В Мукачево продолжается ликвидация пожара после ракетного удара РФ. ВИДЕО