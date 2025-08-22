РФ атаковала 55 "Шахедами". 46 целей уничтожено, зафиксировано 9 попаданий. ИНФОГРАФИКА
Российские войска выпустили по Украине 55 беспилотников различных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.
Пуски фиксировали с направлений: Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма.
"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.
Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 4 локациях", - говорится в сообщении.
