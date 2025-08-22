РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11392 посетителя онлайн
Новости Результат работы ПВО
598 0

РФ атаковала 55 "Шахедами". 46 целей уничтожено, зафиксировано 9 попаданий. ИНФОГРАФИКА

Атака шахедов 22 августа 2025 года Сколько целей сбито

Российские войска выпустили по Украине 55 беспилотников различных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, информирует Цензор.НЕТ.

Пуски фиксировали с направлений: Шаталово, Курск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ВОТ Крыма.

"По предварительным данным, по состоянию на 09.00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 46 вражеских БПЛА типа Shahed и дронов-имитаторов различных типов на севере и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БпЛА на 4 локациях", - говорится в сообщении.

Также смотрите: В Мукачево продолжается ликвидация пожара после ракетного удара РФ. ВИДЕО

Атака шахедов 22 августа 2025 года Сколько целей сбито

Автор: 

обстрел (29119) ПВО (3035) Воздушные силы (2614) Шахед (1400)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 