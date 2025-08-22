РФ атакувала 55 "шахедами". 46 цілей знешкоджено, зафіксовано 9 влучань. ІНФОГРАФІКА
Російські війська випустили по Україні 55 безпілотників різних типів.
Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.
Пуски фіксували із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Гвардійське - ТОТ Криму.
"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.
Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях", - йдеться в повідомленні.
