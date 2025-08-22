УКР
РФ атакувала 55 "шахедами". 46 цілей знешкоджено, зафіксовано 9 влучань. ІНФОГРАФІКА

Атака шахедів 22 серпня 2025 року Скільки цілей збито

Російські війська випустили по Україні 55 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, інформує Цензор.НЕТ.

Пуски фіксували із напрямків: Шаталово, Курськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ - РФ., Гвардійське - ТОТ Криму.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 46 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 4 локаціях", - йдеться в повідомленні.

У Мукачевому триває ліквідація пожежі після ракетного удару РФ.

обстріл (30447) ППО (3480) Повітряні сили (2957) Шахед (1408)
