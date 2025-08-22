УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10953 відвідувача онлайн
Новини Відео Удар по Закарпаттю
2 227 5

У Мукачевому триває ліквідація пожежі після ракетного удару РФ. ВIДЕО

У Закарпатській області, у Мукачевому, рятувальники продовжують ліквідацію пожежі, що виникла внаслідок російського обстрілу 21 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

До гасіння та ліквідації наслідків залучені 54 рятувальники та 15 одиниць техніки. Також працюють 2 пожежні потяги Укрзалізниці.

У результаті події постраждала 21 людина.

Нагадаємо,  вночі 21 серпня ворог вдарив крилатими ракетами по одному з підприємств у Мукачевому. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про обстріл Мукачева: Це був цілеспрямований удар саме по американській власності

Автор: 

Мукачево (186) обстріл (30447) Закарпатська область (2139) Мукачівський район (16)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Шось не чути заяв з цього приводу МУДЬЯртського покемона-уйобика Сіярто
показати весь коментар
22.08.2025 09:08 Відповісти
Не поспішає агент "краснов" захищати інтереси американського бізнесу.
показати весь коментар
22.08.2025 09:18 Відповісти
За два тижні подивиться...
показати весь коментар
22.08.2025 09:34 Відповісти
Чому в МУКАЧЕВО МУ, що за довбойоб-філолог у вас там сидить?
показати весь коментар
22.08.2025 09:42 Відповісти
Цілком може бути,що наведення здійснювалося мадярами ,як з Угорщини так і силами мадярських шпигунів на Закарпатті...
показати весь коментар
22.08.2025 09:47 Відповісти
 
 