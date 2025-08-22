У Мукачевому триває ліквідація пожежі після ракетного удару РФ. ВIДЕО

У Закарпатській області, у Мукачевому, рятувальники продовжують ліквідацію пожежі, що виникла внаслідок російського обстрілу 21 серпня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у ДСНС України.

До гасіння та ліквідації наслідків залучені 54 рятувальники та 15 одиниць техніки. Також працюють 2 пожежні потяги Укрзалізниці.

У результаті події постраждала 21 людина.

Нагадаємо, вночі 21 серпня ворог вдарив крилатими ракетами по одному з підприємств у Мукачевому. Внаслідок удару зруйновано складські приміщення, зайнялася пожежа.

