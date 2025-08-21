Зеленський про обстріл Мукачева: Це був цілеспрямований удар саме по американській власності

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни цілеспрямовано вдарили по розташованому на Закарпатті американському підприємству, що виготовляло електроніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у відеозверненні.

"В Мукачеві росіяни фактично спалили підприємство, до речі, американське підприємство, виробника електротехніки. І це побутові електроприлади – нічого воєнного. Росіяни точно знали, куди б’ють, і це був ракетний удар. Ми вважаємо, це був цілеспрямований удар саме по американській власності тут, в Україні, по американських інвестиціях. Дуже показовий удар. Як і вся ця масована атака. Якраз коли світ очікує від росіян чіткої відповіді – відповіді щодо перемовин про закінчення війни", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, вночі 21 серпня, Росія завдала масованого повітряного удару по території України. Зокрема, російські війська завдали удару по розташованому на Закарпатті американському підприємству, що виготовляло електроніку.