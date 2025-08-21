УКР
Зеленський про обстріл Мукачева: Це був цілеспрямований удар саме по американській власності

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що росіяни цілеспрямовано вдарили по розташованому на Закарпатті американському підприємству, що виготовляло електроніку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це глава держави сказав у відеозверненні.

"В Мукачеві росіяни фактично спалили підприємство, до речі, американське підприємство, виробника електротехніки. І це побутові електроприлади – нічого воєнного. Росіяни точно знали, куди б’ють, і це був ракетний удар. Ми вважаємо, це був цілеспрямований удар саме по американській власності тут, в Україні, по американських інвестиціях. Дуже показовий удар. Як і вся ця масована атака. Якраз коли світ очікує від росіян чіткої відповіді – відповіді щодо перемовин про закінчення війни", - наголосив Зеленський.

Читайте: Орбан без засудження Росії відреагував на ракетний удар по Мукачевому

Нагадаємо, вночі 21 серпня, Росія завдала масованого повітряного удару по території України. Зокрема, російські війська завдали удару по розташованому на Закарпатті американському підприємству, що виготовляло електроніку.

+4
Прийдуть інвестори в Україну - німці шведи американці японці і кацапи не будуть бити - хер ти вгадав -Зеля
21.08.2025 21:25 Відповісти
+3
От жаль, що не можна вставити ще й про земляного жовтого хробака!
21.08.2025 21:23 Відповісти
+3
Тож знається трампон перед договором про копалини казав що американські інвестиції це гаранті🥳
21.08.2025 21:29 Відповісти
Гарантії небезпеки
21.08.2025 22:02 Відповісти
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що відвідувала завод американської компанії FLEX у Мукачеві рік тому та показала фото з візиту.

21.08.2025 21:30 Відповісти
21.08.2025 21:57 Відповісти
На фб йдуть срачі, мовляв це завод на Київщині. А може й тупо фотошоп..
Огидно це все
21.08.2025 22:36 Відповісти
А раша скаже,що там робили ракети Фламінго-це ж ти розказав про це всім,а журнаШлюгХи рознесли,що це в Карпатах завод
21.08.2025 21:52 Відповісти
***** ще в 2014 збройною агресією захопив у Криму власність американської компанії Shell, і що - Штати мовчки проковтнули
***** пофуй, йому головне, щоби його друг рудий донні Нобелівську премію за мир отримав
21.08.2025 21:56 Відповісти
Де Потужний яіц-нюк? Чи "яіц дюк".

Він обіцяв позов на 1000 МЛРД у.е. за анексію кримської Області. У 2014 так і казав
21.08.2025 22:35 Відповісти
Стіну будує на кордоні із кацапстаном
21.08.2025 22:37 Відповісти
бубончік бубося бабошмайсєр. Буба шлімазл
21.08.2025 22:34 Відповісти
Поводив ***** хлопчику по губах х.єм))
21.08.2025 22:54 Відповісти
 
 