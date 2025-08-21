Зеленский об обстреле Мукачево: Это был целенаправленный удар именно по американской собственности
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне целенаправленно ударили по расположенному на Закарпатье американскому предприятию, которое производило электронику.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в видеообращении.
"В Мукачево россияне фактически сожгли предприятие, кстати, американское предприятие, производителя электротехники. И это бытовые электроприборы - ничего военного. Россияне точно знали, куда бьют, и это был ракетный удар. Мы считаем, это был целенаправленный удар именно по американской собственности здесь, в Украине, по американским инвестициям. Очень показательный удар. Как и вся эта массированная атака. Как раз когда мир ожидает от россиян четкого ответа - ответа относительно переговоров об окончании войны", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ночью 21 августа, Россия нанесла массированный воздушный удар по территории Украины. В частности, российские войска нанесли удар по расположенному на Закарпатье американскому предприятию, которое производило электронику.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль