Новости
510 4

Зеленский об обстреле Мукачево: Это был целенаправленный удар именно по американской собственности

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне целенаправленно ударили по расположенному на Закарпатье американскому предприятию, которое производило электронику.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом глава государства сказал в видеообращении.

"В Мукачево россияне фактически сожгли предприятие, кстати, американское предприятие, производителя электротехники. И это бытовые электроприборы - ничего военного. Россияне точно знали, куда бьют, и это был ракетный удар. Мы считаем, это был целенаправленный удар именно по американской собственности здесь, в Украине, по американским инвестициям. Очень показательный удар. Как и вся эта массированная атака. Как раз когда мир ожидает от россиян четкого ответа - ответа относительно переговоров об окончании войны", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: Орбан без осуждения России отреагировал на ракетный удар по Мукачево без осуждения России

Напомним, ночью 21 августа, Россия нанесла массированный воздушный удар по территории Украины. В частности, российские войска нанесли удар по расположенному на Закарпатье американскому предприятию, которое производило электронику.

От жаль, що не можна вставити ще й про земляного жовтого хробака!
21.08.2025 21:23 Ответить
Прийдуть інвестори в Україну - німці шведи американці японці і кацапи не будуть бити - хер ти вгадав -Зеля
21.08.2025 21:25 Ответить
Тож знається трампон перед договором про копалини казав що американські інвестиції це гаранті🥳
21.08.2025 21:29 Ответить
Прем'єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що відвідувала завод американської компанії FLEX у Мукачеві рік тому та показала фото з візиту.

21.08.2025 21:30 Ответить
 
 